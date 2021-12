Seguradora dá dicas para quem vai viajar no Carnaval

A Tokio Marine, uma das principais seguradoras do Japão e que está no Brasil desde 1959, preparou algumas dicas para quem irá viajar no Carnaval.

Na temática "Falta de atenção", a Tokio indica aos condutores que não desviem a atenção das vias e dos retrovisores ao conversar com os passageiros e ao operar equipamentos de áudio e vídeo, além de celular e GPS. Também não tente pegar objetos fora do alcance (como no porta-luvas ou que tenham se deslocado no carro) e não fume ou se maqueie ao dirigir.

É bom lembrar de estar descansado e em condições de responder a estímulos de reflexo. Assim, nunca conduza um automóvel após a ingestão de bebida alcoólica e/ou sob efeito de medicamentos/ drogas.

Para evitar defeitos mecânicos, realize revisões e manutenções periódicas no veículo, além de examinar frequentemente pneus, combustível, óleo do motor, água e fluido de freio. Também atente-se às advertências no painel de instrumentos, como as luzes da pressão do óleo e de aviso da bateria.

Veja se os faróis, lanternas, sinalizadores de freio e as setas estão em perfeito funcionamento. Para isso, pode-se fazer simples testes, como ligar o veículo na própria garagem ou estacionamento, acionando separadamente cada sinalizador e observando a luz que reflete nas paredes.

É muito importante estar atento às placas de trânsito, manter uma distância segura dos outros carros e respeitar os limites de velocidade. Se for ultrapassar, faça-o somente com segurança e boa visibilidade. Em condições de mau tempo e pouca visibilidade, como chuva, neblina, fumaça e poeira, redobre a atenção.

