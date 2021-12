Segunda chance do novo Peugeot 3008

Quando lançou o 3008 no Brasil, no final de 2010, a Peugeot dizia que ele seria um marco na sua trajetória. Era o carro que faria os consumidores lembrarem da fabricante francesa além dos alcances do 307, então um hatch de sucesso. O 3008 deveria ser o carro aspiracional da Peugeot.

Minivan com um quê de SUV, era bom ao volante, bem equipado e trazia soluções interessantes de aproveitamento do espaço interno – como um porta-luvas para o motorista e o porta-malas modular, com três "andares". E ainda tinha preço competitivo.

O problema é que o consumidor não se convenceu. Nada a ver com o carro, mas sim com o pós-venda da Peugeot, seu pior inimigo. É aí que entra o novo 3008.

Carro do ano

Lançada no ano passado, a segunda geração do 3008 abocanhou o título de "Carro do Ano 2017", premiação europeia considerada uma das mais importantes do mundo. Não é qualquer carro que leva esse troféu para casa; quem leva é porque tem algo de especial, portanto.

A crise existencial do modelo anterior foi resolvida, e agora o 3008 é um autêntico SUV. O teto mais baixo dá o tom esportivo. A frente traz a nova identidade visual da marca, rebuscada e harmoniosa. Na traseira, ares futuristas são exibidos pela faixa preta que une as duas lanternas.

Mas é na cabine que está o maior impacto visual do SUV. O grande volante do antigo modelo deu lugar a uma peça de diâmetro reduzido – é como se trocássemos o timão de um barco por um joystick de nave espacial do futuro. Seu casamento com o painel de instrumentos – projetado numa tela de 12,3 polegadas toda estilosa, com direito a conta-giros cujo ponteiro corre no sentido anti-horário – pode ser perfeito dependendo da altura do motorista, que o enxergará através do volante. Mas pode, também, exigir algum contorcionismo para visualizar informações na base do painel.

O console central elevado foi mantido na geração atual. Destaque para a alavanca do câmbio, outra peça importada dos carros que serão fabricados em 2054. À sua frente, a tela de oito polegadas traz um novo sistema multimídia, mais intuitivo e fácil de operar. Para completar, o acabamento é impecável, com direito a parte do painel arrematadas com tecido.

Em movimento, o 3008 também empolga. O motor 1.6 turbo, de 165 cv, conversa bem com o câmbio de seis marchas; a direção é sensível, e, apesar de a suspensão traseira ter um simplório sistema de eixo de torção, o SUV se comportou bem no teste-drive que serpenteou uma serra de curvas sinuosas e fechadas.

Contudo, pouco mudaria a vida da Peugeot ter um SUV que encara concorrentes como Audi Q3, Hyundai Tucson, Jeep Compass e BMW X1 sem um plano para reconquistar a confiança do consumidor no seu pós-venda.

O novo 3008 também é o carro que estreia o Peugeot Total Care, serviço de amparo ao cliente que inclui reembolso das revisões que não forem concluídas em até 24 horas, carros de empréstimo caso o do cliente ficar na concessionária mais do que quatro dias, reboque 24 horas gratuito e um controle de qualidade mais rígido após a conclusão dos serviços, entre outros itens.

Não é a primeira vez que a Peugeot toca na própria ferida do pós-venda. Mas agora, ao que tudo indica, traz um kit de primeiros socorros bem mais completo.

adblock ativo