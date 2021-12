Sedã HB20S chega a partir de R$ 39.495

A Hyundai lançou o novo sedã compacto derivado da família HB. Chamado de HB20S, o modelo ganha um S que pode ser de sedã ou de sucesso. Seguindo os mesmos passos do hatch HB20 e do aventureiro HB20X, o novo HB20S será posicionado com preço entre R$ 39.495 e R$ 53.995.

Será ofertado com motores 1.0, de 80 cv, e 1.6, que rende 128 cavalos, com a opção da transmissão automática de quatro velocidades. De série, já vem com sistema de ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo (para motorista e passageiro da frente), cintos dianteiros com pré-tensionador, vidros elétricos nas quatro portas, trava elétrica e rádio CD-Player com MP3, entrada USB e Bluetooth com comandos no volante. Computador de bordo com seis funções, regulagem de altura do banco do motorista, chave do tipo canivete com sistema Keyless e moldura negra para os faróis.

Preços e versões

HB20S 1.0 Comfort Plus (manual): R$ 39.495

HB20S 1.0 Comfort Style (manual): R$ 42.675

HB20S 1.6 Comfort Plus (manual): R$ 44.995

HB20S 1.6 Comfort Style Manual: R$ 48.175

HB20S 1.6 Comfort Style Automático: R$ 51.375

HB20S 1.6 Premium Manual: R$ 50.795

HB20S 1.6 Premium Automático: R$ 53.995

