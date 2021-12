Scooters Cityclass 200i e Fiddle III têm preços promocionais

A Dafra anuncia condição especial para quem deseja adquirir um modelo Scooters Cityclass 200i ou Fiddle III. Até o dia 31 de agosto ter um exemplar das motos na garagem, vai sair mais barato.

Com o bônus de fábrica de R$ 1.000, o scooter tem preço à vista em R$ 9.990, enquanto o Fiddle III, que se diferencia pelo estilo retrô, sai por R$ 10.390.

Para o Fiddle III, novidade nas concessionárias Dafra, o consumidor ainda tem a opção de pagamento com cartão de crédito com 50% de entrada (R$ 5.195) e saldo parcelado em até seis vezes sem juros (6x R$ 865,83).

O scooter Cityclass 200i tem visual arrojado, rodas aro 16 polegadas, assoalho plano, sistema de freios combinados e entrada USB para carregar, por exemplo, um smartphone. O motor de um cilindro é de 199,1 cc que rende 13,8 cavalos de potência e 1,4 kgfm de torque.

Já o Fiddle III, disponível em combinações de cores preto e dourado ou branco e vermelho, é equipado com freios combinados, entrada USB, rodas de 12 polegadas e painel com LCD.[

O motor é de um cilindro e 124,6 cc. O Fiddle tem potência máxima de 10,3 cavalos e 8,6 Nm de torque, com motor trabalhando em conjunto com o câmbio CVT.

Essas ofertas são válidas em toda a rede de concessionárias Dafra e já incluem o frete.

