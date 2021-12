Scirocco sai de linha sem dar chance ao Brasil

Após 43 anos, o Volkswagen Scirocco, esportivo top de linha da marca, se despede do mercado. A versão Scirocco R com motor 2,0 litros turbo de 276cv será a despedida do hatch que hoje tem seis opções de motor, sendo duas a diesel. A versão mais vendida atualmente tem o mesmo motor disponível no Brasil em produtos como o Jetta e o Audi A3: o 1,4 litro de 122cv. Com foco em eletrificar sua frota, a Volkswagen deve lançar produtos mais eficientes para compensar o prejuízo do escândalo do Dieselgate, por ter omitido dados de poluição sobre veículos vendidos em vários países.

Fabricado sobre a plataforma do Golf, o Scirocco atualmente é montado em Portugal e vendido exclusivamente na Europa mas já fez sucesso nos Estados Unidos. Cogitado várias vezes para o mercado brasileiro, as crises e opções mais baratas afastaram o Scirocco do brilho por aqui.

História de design e motores a água

Projetado por Giugiaro, as linhas do Scirocco de 1974 impressionaram pela personalidade. Dianteira longa, perfil mais alto e traseira curta com vidro traseiro bem inclinado, seu estilo estava muito à frente do tempo naquela época. Estreou com motores igualmente modernos 1,1 litro de 50cv, 1,5 litro de 70cv e 1,7 litro de 74cv, este disponível a partir de 1975 só nos EUA. O sucesso foi imediato. Na época, a VW abria mão do motor boxer a ar em definitivo, concluindo o fim do Fusca e da Kombi em 1978 na Europa.

Seu estilo inspirou vários modelos brasileiros, claramente o maior sucesso após 1980, o Gol. O farol, a linha traseira, tudo do nosso compacto era inspirado no esportivo alemão. Seu motor veio para o nosso Passat, suas rodas inspiraram modelos do Gol nos anos 1980 e o volante esportivo foi usado no Passat TS.

Em 1981, ele já adotava injeção eletrônica no motor 1,8 litro de 110cv e câmbio de cinco marchas como opcional. Em 1985 estreou o 1,8 16v de 139cv, para concorrer com modelos Japoneses que despontavam com esportividade e preço acessível.

Corrado anunciou seu fim

Em 1988 chegava o Corrado, um esportivo posicionado acima do Scirocco, embora fossem o mesmo carro sob a plataforma do Golf. Suas linhas e motores continuaram resvalando por aqui: a roda Snow Flake do modelo 1988 foi lançada no Gol GT brasileiro, e várias soluções de design foram aplicadas no Santana especialmente no interior.

O Scirocco deixou o mercado em 1992, substituído pelo Corrado ate o final dos anos 1990. Em 2006 ele renasceu, com linhas aerodinâmicas mas mantendo seu perfil ascendente com vidro traseiro grande e com a novidade dos 4 lugares (atras, eram apenas dois no lançamento). Toda a gama de motores era turbo com injeção direta: 1,4 litro de 122cv e bons 20,4 m.kgfm alem de outra mais forte com 160 cv e 24,5 m.kgfm, e por fim o 2,0 litros 200 cv e 28,5 m.kgfm de torque. Mesmo com toda a tecnologia e desenho constantemente renovada, o vento do Scirocco deixará de soprar na Europa, sem nos ter dado a chance de vê-lo brilhar por aqui.

