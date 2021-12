Schin Truck estreia no carnaval de Salvador

Não vão faltar atrações para quem optar por passar o Carnaval em Salvador. Além dos já conhecidos trios elétricos e diversos shows, esse ano a Schin, marca patrocinadora do Carnaval 2016, traz o Schin Truck, um bar Schin móvel, adaptado em uma van do fabricante Iveco, que promete agitar os foliões que querem aproveitar a festa de uma forma diferente.

Coloridos e modernos, os food trucks, veículos transformados para comercializar lanches e refeições rápidas, crescem cada vez mais entre empreendedores e grandes empresas e oferecem ao consumidor comidas bem variadas: hambúrgueres, massas, coxinhas, brigadeiros, tapiocas, vinhos, wraps, comidas regionais típicas, outras especialidades gastronômicas e até cerveja. Pensando em incorporar a nova tendência ao carnaval de Salvador 2016, a Schin, marca da Brasil Kirin e única cervejaria patrocinadora do Carnaval 2016, trouxe pela primeira vez a Salvador o Schin Truck.

O veículo foi totalmente transformado para ser um bar itinerante que oferece música, bebidas e a troca de abadá aos foliões. Para atender os consumidores da festa baiana, o Iveco 35f14 Daily passou por várias alterações. "Os chassis do veículo foram reforçado colocando outro sobreposto, para manter firme e bem distribuída toda a estrutura montada em cima do chassis, instalou suspensão pneumática e substituiu as rodas originais por rodas reforçadas e pneus que suportem maior peso e melhor estabilidade", explicou Marcello Borgerth, CEO da MB Produções.



O Schin truck é equipado com uma estrutura elevatória, laterais com paredes em vidro que se abrem automaticamente e ambiente projetado e decorado de maneira personalizada. Além disso são autossustentáveis, possuem geradores de energia, palco para DJs, sonorização, cenografia de latas de cerveja e espaço para atendimento e comercialização de bebidas.



No piso superior, um ambiente decorado com duas latas cenográficas de cerveja Schin, entre elas, uma área reservada para o DJ. Na parte interna do piso inferior, o Schin Truck tem a área do bar, com dois balcões, caixas térmicas e mesas. O veículo tem capacidade de caixa térmica para 1.180 Litros.

Para Marcello Borgerth, qualquer carros pode passar pelas modificações, porém, o tamanho do modelo escolhido restringe certos equipamentos. Os modelos pequenos e médios são os mais utilizados, entre eles os preços variam de R$ 35 mil até R$ 110 mil, como o Lifan Foison 1.3 (R$ 36.890), Iveco 35f14 Daily (R$ 95 mil) e o Renault Master Standard (R$ 107 mil).

Para o gerente de Marketing da Schin, Márcio Avolio, a iniciativa de trazer a novidade a Salvador é devido a grande parcela do mercado baiano para a marca. "Nosso principal mercado no Brasil é a Bahia e sabemos da importância do Carnaval para o cenário nacional, para os conterrâneos e para nossos consumidores" conclui .



