Scania lança Heavy Tipper e novos motores

De olho no momento de recuperação econômica, ainda que gradativa, a Scania apresentou na última semana a nova geração de motores que passam a equipar a linha de caminhões rodoviários. Com seis cilindros, 13 litros e potência de 450 ou 510 cv, a nova geração atende ao padrão de emissões Euro V e é 5% mais econômica graças às mudanças e à adoção da injeção eletrônica de alta pressão (XPI).

O sistema já adotado na Europa gerencia a queima de diesel em formato de espiral, que percorre os cilindros e atua com um segundo estágio de queima do combustível, que, segundo a Scania, é capaz de melhorar a autonomia.

Para o segmento de caminhões mais específicos, a empresa de origem sueca antecipou a apresentação do Heavy Tipper, voltado para o mercado de mineração. O gigante é capaz de transportar 40 toneladas de carga líquida, 25% a mais que a versão anterior, e vai abrir um segmento intermediário, já que o mercado tem veículos com capacidade para levar 30 ou 70 toneladas.

A Scania promete uma redução de custo de até 15% por tonelada de carga transportada, graças à maior vida útil desse perfil de caminhão, que roda de forma ininterrupta sob condições severas de clima e temperatura nos campos de mineração. "Não se deve escolher o caminhão mais barato, mas o que menos impacta no custo da operação como um todo", disse Celso Mendonça, diretor de novos negócios da Scania, sem mencionar no entanto, o preço final do lançamento.

Por fim, a Scania lançou o programa de manutenção flexível, que usa o sistema de comunicação dos veículos para enviar dados sobre o percurso, tipo de uso, peso da carga e monitora toda a parte mecânica e de suspensão, que abastece um banco de dados para prever as paradas para a manutenção das concessionárias.

