Saveiro Robust carrega emoção e 712 kg

Automóveis de uso comercial costumam ser veículos com maior capacidade de carga e baixas doses de emoção no uso diário, algo incongruente com o fato de que são usados por várias horas diárias, condição básica para justificar seu investimento. A revigorada Saveiro Robust, derivada da última geração do VW Gol, tem ingredientes que ajudam a resolver tais preceitos: seu motor 1.6 de 104 cv e torque de 15,6 kgfm, combinados com o câmbio manual de cinco velocidades, servem como antídoto ao habitáculo um tanto espartano, o que ajuda a definir sua carga útil em 712 kg. A posição de dirigir confortável e o estilo mais moderno são detalhes que podem justificar a escolha, ante a sua principal concorrente, a Fiat Strada, parente de primeira linha do saudoso Palio.

Tanto no segmento de carros novos quanto no de usados e seminovos a grande briga do segmento é entre o modelo da marca alemã e a líder histórica, e com boa vantagem, Fiat Strada. A Chevrolet Montana completa o trio de opções, mas com a renovação da linha Onix sua participação tende a diminuir ainda mais; no acumulado de vendas de 2019 a italianinha fabricada em Betim tem 55% do mercado; a alemãzinha de São Bernardo do Campo, 31%; e a americanazinha de São Caetano do Sul ocupa os restantes 14%. Em termos de preço, o investimento para comprar as versões mais simples de cada uma delas começa com R$ 51.990 para a Strada (e R$ 2.324,00 de revisões durante os primeiros 60.000 km), R$ 53.150 (R$ 2.999,00) para a VW Saveiro na versão avaliada e R$ 54.290 (R$ 3.372) para a Chevrolet Montana. Esses custos ajudam a entender os números de vendas.

Usar a VW Saveiro Robust no dia a dia mescla o desempenho interessante com algumas frustrações. Pode-se passar sem a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores ou de uma chave que trave as portas remotamente, mas, para um veículo cuja utilização implica paradas e manobras frequentes, a ausência de uma câmera de ré e de um mais básico conjunto de sensores de estacionamento é lamentável. Dado o fato de que o formato da caçamba não ajuda a identificar onde o carro termina, isso acaba aumentando as chances de pequenas encostadas e consequente aumento dos custos de manutenção, algo que merece atenção extrema de pequenos negociantes ou, como está na moda, empreendedores. Outros detalhes que fazem falta: alerta de porta aberta e computador de bordo que indique o consumo médio de combustível.

Versão de entrada

A Saveiro Robust é a versão de entrada para o modelo, e seu pacote básico é bem básico. Para receber o conjunto de opcionais do carro avaliado, que inclui ar-condicionado, chave tipo canivete, direção hidráulica, grade protetora da janela traseira, iluminação da caçamba, luz de freio elevada (brake light), travamento elétrico das portas e vidros elétricos, é necessário investir mais R$ 7.440. E não, tampouco esse pacote tem rádio, algo disponível no pacote conectividade 2 (que inclui 2 alto-falantes e 2 tweeters, sistema de som com rádio AM/FM, CD-Player, bluetooth, MP3 player e entradas USB e AUX-IN). Ajuda lembrar que no site do fabricante existem opções de compras com desconto para produtores rurais e microempresários, o que pode reduzir o custo de aquisição inicial para R$ 47.564 na versão básica.

No uso dinâmico a VW Saveiro Robust confirma o padrão de desempenho alemão e oferece boas respostas nas arrancadas e bom equilíbrio do chassi. Derivada do VW Gol de última geração, seu entre-eixos de 2.753 mm (contra 2.467 mm do hatch) provoca surpresas nas curvas e manobras. A ergonomia interna é acertada e encontrar uma boa posição de pilotagem é facilitado pelo ajuste de altura do banco do motorista e o razoável espaço até a parede posterior da cabine simples.

Em termos de consumo de combustível a Strada tem índices praticamente iguais à Saveiro usando álcool (7,6 km/l contra 7,5 km/l, ciclo urbano, e 10,9 km/l contra 10,8 km/l) e bem melhores com gasolina. A aceleração digna para um veículo de carga leve (0 a 100 km/h em 10"5) e velocidade máxima de 176 km/h são índices bons; o câmbio de engates precisos e os freios a disco nas quatro rodas contribuem para uma boa sensação de pilotagem.

