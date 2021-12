Saveiro Cross entra na briga com cabine dupla

Em primeiro lugar no ranking de veículos comerciais leves no Brasil, a Fiat quer perpetuar sua posição com a oferta da versão de três portas. Para quebrar o salto da concorrente e alavancar nas vendas, a Volkswagen traz a Saveiro 2015 com a carroceria de cabine dupla em três novas versões (Trendline, Highline e Cross).

Em primeira mão, Classiautos rodou pelas ruas de Salvador com a Saveiro Cross CD. Por enquanto, a configuração é a única a receber o motor 1.6, de 120/110 cv, batizado de MSI com nomenclatura EA211. São 16V com comando variável na admissão e dispensa o tanquinho de gasolina para partidas a frio. Com bloco e cabeçote de alumínio, o MSI deixou a Saveiro Cross mais eficiente. Além disso, o motor é tão silencioso, que as vezes parece que o carro foi desligado. As versões mais simples (Trendline e Highline) mantêm o motor 1.6 8V de 104/101 cavalos.

A Saveiro Cross traz mais conforto e comodidade aos passageiros que podem contar com portas objetos no banco traseiro. O acesso à cabine é fácil, pois as portas são maiores e os bancos rebatem bem e têm memória mecânica, o que evita aquela nova regulagem toda vez que as pessoas entrarem no banco traseiro. Por dentro, o veículo está maior com oito centímetros a mais de comprimento (4,49 m contra 4,41 m).

A Saveiro Cross é equipada com todos os itens das versões mais simples como direção hidráulica, travas e vidros elétricos, freios a disco nas quatro rodas, banco do motorista com ajustes de altura e profundidade, ar-condicionado, faróis duplos com máscara negra, porta-copos e porta-revistas, tomada 12V, retrovisores elétricos com rebatimento automático ao se engatar a ré, computador de bordo e volante multifuncional. Além disso, a versão top vem com ABS de função "off-road", assistente e distribuição eletrônica de frenagem, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em subida, sensor traseiro de estacionamento, alerta sonoro para lanternas ligadas, rádio CD/MP3, bluetooth e interface para iPod, USB e Aux-in. As rodas são de aço aro 15 polegadas 205/60 e o quebra-sol tem luz interna acionada ao utiliza o espelho.

A versão testada por Classiautos ainda conta com um pacote de opcionais de tecnologia. Espelho retrovisor interno eletrocrômico, sensores de chuva e crepuscular e controle automático de velocidade.

A picape tem preço inicial de R$ 47.490 na versão mais acessível Trendline, a Highline chega as lojas por R$ 52.720. Já a versão top Cross é ofertada por R$ 63.400.

