Sandero RS sai por R$ 58.880 no Brasil

O Sandero RS será apresentado oficialmente só no mês que vem, mas a Renault já anunciou o valor para o mercado brasileiro. O hatch esportivo chega pelo preço de R$ 58.880. É a configuração mais arrumado e ajustado do Sandero, que tem motor 2.0 aspirado com 150 cavalos de potência.

Desenhado e desenvolvido pela Renault Sport na França, em conjunto com o Renault Design América Latina e com Renault Tecnologia Américas, o Sandero R.S. 2.0 é um legítimo esportivo. O Renault Sandero R.S. 2.0 traz itens diferenciados para garantir a esportividade. Tem rodas de 17 polegadas (calçadas em pneus 205/45) - custando R$ 1.000 - e vontade para comer asfalto. Acoplado ao potente motor, a Renault oferece um câmbio manual de 6 marchas, com relações curtas. Assim, garante velocidade máxima de 202 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,0 segundos.

