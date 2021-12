Sandero GT Line tem visual bem esportivo

O Sandero já é um carro consolidado no mercado brasileiro. Lançado em 2008 no país, o hatch hoje é sétimo veículo mais vendido no acumulado do ano (janeiro até agosto), com 51.912 unidades, sendo 6.669 carros só no último mês.

Versões como a Stepway se encaixam direitinho no perfil feminino pelo visual e pela posição mais elevada para dirigir. Mas a Renault mostra que tem pretensões maiores com a chegada das versões esportivas RS e GT Line. Se o RS é para quem gosta de velocidade, o Sandero GT Line finca as quatro rodas no mundo urbano de quem deseja um hatch compacto com apetrechos visuais de um esportivo.

Assim, o Sandero GT Line vem com apelo das rodas de 16 polegadas com desenho exclusivo, novo para-choque de instrumentos, grade frontal diferenciada, aerofólio, difusor e saias laterais.

O Sandero GT Line tem ainda a cor Dark Metal. A tonalidade deixa o carro com visual arrumado para as baladas noturnas. Há ainda moldura dos faróis de neblina e capas dos espelhos retrovisores.

A brincadeira de esportivo está no interior da versão do Sandero também. Há elementos que valorizam a esportividade, com bancos de tecnologia CCT na cor preta, revestimento que lembra a fibra de carbono e bordado com a identidade visual da Renault Sport no apoio de cabeça, volante de couro com a inscrição GT Line.

Visual



O Sandero GT Line não é apenas visual. Naturalmente, a Renault aplicou uma série de detalhes para valorizar o hatch, como cor azul nas costuras do banco, volante e manopla do câmbio, além dos aros da saída de ar e do velocímetro.

A versão GT Line satisfaz o interesse dos clientes que procuram um veículo com visual esportivo, sem abrir mão do espaço interno e da robustez, qualidades que fazem o Sandero se destacar no mercado nacional. Um rápido passar de olhos é o suficiente para se perceber que a versão GT Line tem atributos que o diferenciam das demais versões do Sandero.

Esta versão do Sandero mantém o motor 1.6 8V Hi-Power, de 106 cavalos de potência máxima e torque de 15,5 kgfm, acoplado ao câmbio manual. Tem preço de R$ 48.990 e já vem com ar-condicionado automático, sensor de estacionamento e Media NAV Evolution, com rádio, Bluetooth e GPS. Oferece informações de trânsito em tempo real e acesso a mídias sociais via smartphone. Inclui novas funções como temperatura externa, o Eco-Coaching e o Eco-Scoring.



O jornalista viajou a convite da Renault do Brasil

