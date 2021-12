Em 2007, a Renault aproveitou o salão de Frankfurt para anunciar a produção nacional do Sandero, modelo derivado da plataforma do sedã Logan, projetado pela romena Dacia, marca pertencente à fabricante francesa. Nos últimos meses, o Sandero se transformou no carro mais vendido da Renault em todo o País.

Ai, alguns podem afirmar: em time que está ganhando, não se mexe, certo? Errado, num é! Depois de ser taxado de carros quadrados, a dupla Logan/Sandero agora se equipara no visual e na disposição de agradar os possíveis consumidores.

Esta semana, surgiu o novo Sandero. Na verdade, a Renault nem quis aguardar o encerramento da Copa do Mundo no Brasil e já apresentou o hatch, que será vendido com motor 1.0 16V Hi-Power, de 80 cv e torque máximo de 10,5 kgfm, o mesmo que já equipa o Clio, nas versões Authentique e Expression, e o 1.6 8V Hi-Power, de 106 cv e torque de 15,5 kgfm, nas configurações Expression e Dynamique.

Sandero fica mais bonitinho



Novo visual

A ordem é descolar logo do visual da subsidiária do leste europeu. Longe das críticas, o Sandero deve ocupar um novo espaço entre os hatchs no mercado nacional.

Desenvolvido com a participação de profissionais do Renault Design América Latina de São Paulo, o novo Sandero ganhou conjunto frontal similar ao do Logan, valorizando assim o padrão global da marca.

A Renault está renovando por completo o hatch. Nada de mudanças apenas visuais. Há reforço também na mecânica e no pacote de equipamentos. Para garantir seu espaço conquistado, a marca francesa oferece o Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Power com câmbio manual e pacote obrigatório de segurança, incluindo airbag duplo, freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem), direção hidráulica, volante com regulagem da altura, brake light, rodas 15'' com pneus 185/65, retrovisor com regulagem interna, abertura interna do porta-malas e reservatório de combustível.

Já o Sandero Expression tem a opção dos motores 1.0 16V Hi-Power e 1.6 8V Hi-Power. Ganha ainda rádio CD MP3 2 DIN, USB, bluetooth, além de vidros elétricos dianteiros, travas elétricas das portas, alarme, computador de bordo e retrovisor na cor do carro. O Sandero Dynamique 1.6 8VHi-Power, tem volante revestido em couro, bancos com tecnologia CCT, rodas 15'' em liga leve, faróis de neblina, vidros elétricos traseiros, piloto automático, indicadores de seta nos retrovisores e comando elétrico dos retrovisores.

Veja as versões e preços:

- Sandero Authentique 1.0 16V - R$ 29.890

- Sandero Expression 1.0 16V - R$ 34.990

- Sandero Expression 1.6 8V - R$ 38.590

- Sandero Dynamique 1.6 8V - R$ 42.390

