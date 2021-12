Sandero e Logan ganham novos motores

A Renault adere a tendência de mercado, equipando os modelos Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch com uma nova família de motores. A tecnologia de três cilindros têm garantido uma maior eficiência energética, um melhor custo benefício aos veículos e ainda deixa os carros mais leves.

Os novos motores 1.0SCe 12V (Smart Control Efficiency) de três cilindros para linha Sandero e Logan geram 82 cavalos de potência a etanol e 79 cv a gasolina, tendo torque máximo de 10,5 kg a 2.000 rpm, por causa do duplo comando de válvulas variável. Essas mudanças deixam o Sandero e o Logan até 19% mais econômicos.

E o motor 1.6SCe 16V de quatro cilindros gera 118 cavalos de potência com etanol e 115 cv a gosolina, tendo torque máximo de 16 kgfm. Também apresenta duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape. A economia chega a 21% .

Outras novidades são a tecnologia ESM (Energy Smart Management), a bomba de óleo com vazão variável e a direção eletro-hidráulica, que contribuem para economia de combustível. E os modelos com câmbio automatizado Easy'R trazem controle de estabilidade e a assistente de partida em rampas. Para o motor 1.6 SCe tem ainda o sistema Stop&Sart, que proporciona o desligamento do carro em paradas, como nos semáforos.

O Sandero e o Logan já contam com essa nova motorização e estão à venda. Já o Duster e Duster Oroch só serão equipados a partir da segunda metade de dezembro. Essa nova tecnologia é produzida no Complexo Ayrton Senna, no Paraná.

Tabela de preços para as versões

Sandero:

Authentique 1.0 12V - R$ 42.400

Expression 1.0 12V - R$ 44.950

Expression 1.6 16V - R$ 49.770

Expression 1.6 16V Easy’R - R$ 54.420

Dynamique 1.6 16V - R$ 53.500

Dynamique 1.6 16V Easy’R - R$ 58.550

GT Line 1.6 16V R$ 54.620

R.S. 2.0 - R$ 62.500

Vibe 1.0 - R$ 47.100

Sandero Stepway

Stepway 1.6 16V SCe - R$ 59.720

Stepway Easy'R 1.6 16V SCe - R$ 63.070

Logan:

Authentique 1.0 - R$ 46.300

Expression 1.0 - R$ 48.200

Expression 1.6 - R$ 52.750

Expression Easy'R 1.6 - R$ 57.350

Dynamique 1.6 - R$ 56.400

Dynamique Easy-R 1.6 - R$ 61.400

Duster Oroch

Expression 1.6 - R$ 69.620

Dynamique 1.6 - R$ 74.120

Dynamique 2.0 16V - R$ 77.120

Dynamique Automático 2.0 16V - R$ 79.120

Duster

Expression 1.6 - R$ 69.200

Dynamique 1.6 - R$ 75.290

Dynamique 2.0 16V - R$ 83.080

Dynamique Automático 2.0 16V - R$ 83.540

Dynamique 4x4 2.0 16V - R$ 85.540

