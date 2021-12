Sandero e Logan chegam ao ano 2013

A Renault renovou o ano da linha Sandero e Logan no Brasil. Quase sem novidades visuais, os veículos da marca francesa ganharam o novo motor Hi-Power 1.6 8V, com promessas de uma melhor curva de torque para garantir a economia de combustível. Nada demais para enfrentar os rivais (Hyundai HB20, Toyota Etios, Citroën C3 e Volkswagen Gol) no mercado nacional.



O hatch Sandero Authentique 2013 tem valor inicial de R$ 27.030, custando R$ 44.870 na versão Stepway 1.6 16V com transmissão automática de quatro velocidades. Já o Renault Logan começa em R$ 26.450.

Além do novo motor, o Sandero traz agora como versão de série o modelo GT Line, antes oferecido como versão especial. Entre os apetrechos, o Sandero GT Line 1.6 8V - R$ 38.470 - vem com novo para-choque frontal e faróis com máscara negra. Incorpora ainda retrovisores e aerofólio pintados na cor do carro, rodas de liga leve de 15 polegadas, saída do escapamento cromado, lanternas escurecidas e um extrator de ar na parte baixa do para-choque.

O Sandero 1.6 GT Line vem equipado com ar-condicionado, direção hidráulica com regulagem de altura, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, farol de neblina, computador de bordo, rodas de liga leve de 15 polegadas na cor preta, rádio com CD e MP3 (do tipo double DIN) e comando satélite na coluna de direção. Completam a lista alguns itens de segurança: freios com sistema ABS e airbags para motorista e passageiro. Quer ser um esportivo sem oferecer um motor mais forte. No interior, traz bancos, volante e a alavanca de cãmbio com detalhes na costura na cor vermelha. Seu painel de instrumentos é o mesmo e vem apenas com alguns diferenciais, como saídas de ar na cor vermelha para dar um torque esportivo.

O novo motor 1.6 8V despeja 106 cavalos (etanol) e 98 cv (gasolina) com um torque maior, principalmente com etanol no tanque: 7% a mais, para atingir 15,5 kgfm. O número com gasolina foi mantido em 14,5 kgfm. Sua velocidade máxima é de 174 km/h (com etanol) e 172 km/h (com gasolina). A aceleração de 0 a 100 km/h, arrasta-se em 11,2 segundos (com etanol) e em 11,8 segundos (com gasolina). O motor anterior Hi-torque precisava de 11,7 segundos e 12,1, segundos, respectivamente - uma melhoria de quase nada.



Versões e preços

Sandero 1.0 16V Authentique -- R$ 27.030

Sandero 1.0 16V Expression -- R$ 32.610

Sandero 1.6 8V Expression -- R$ 35.930

Sandero 1.6 8V GT Line -- R$ 38.470

Sandero 1.6 8V Privilège -- R$ 38.470

Sandero 1.6 16V Privilège automático -- R$ 41.750

Sandero 1.6 8V Stepway -- R$ 40.660

Sandero 1.6 16V Stepway Rip Curl automático (série limitada) -- R$ 41.150

Sandero 1.6 16V Stepway automático -- R$ 44.870

Logan 1.0 16V Authentique -- R$ 26.450

Logan 1.0 16V Expression -- R$ 31.770

Logan 1.6 8V Expression -- R$ 35.480

Logan 1.6 16V Expression automático -- R$ 39.230

