Sandero e Logan aderem o câmbio automático

Cada vez mais presente nos carros populares, chegou a vez da Renault equipar a nova geração dos modelos Sandero e Logan com câmbio automatizado. Intitulado de Easy'R, o câmbio automatizado de cinco marchas promete diminuir o consumo de combustível.

De acordo com dados da engenharia da Renault, a economia é de 20% em relação a uma transmissão automática convencional, com conversor de torque. As trocas também podem ser feitas manualmente, por meio de toques na alavanca.

O item de conforto chega aos modelos como opcional nas versões com motor 1.6 8V (Expression e Dynamique). E para aderir ao novo câmbio é necessário desembolsar mais R$ 2.400 no valor do carro.

O novo câmbio utiliza o sistema eletroeletrônico da alemã ZF e foi desenvolvido ao longo de 3 anos. Durante este período, foram realizados testes em que ambos os modelos rodaram mais de um milhão de quilômetros.

Entre os resultados, a Renault concluiu que a partir da "pisada" do condutor, o sistema possibilita uma direção mais econômica. Além disso, em caso de acelerações bruscas (o chamado "kick down"), o câmbio Easy'R se responsabiliza pelas trocas, tornando a condução esportiva ou possibilitando uma ultrapassagem mais segura. Já para facilitar as manobras de estacionamento, o novo câmbio traz a função Creeping, que faz com que o veículo se mova lentamente bastando tirar o pé do freio com o veículo engatado em primeira marcha ou marcha a ré.

O Creeping auxilia também nas arrancadas em rampas de até quatro graus de inclinação. Com o câmbio Easy'R, o Sandero Expression 1.6 8V será ofertado por

R$ 43 mil e o Sandero Dynamique sai por R$ 47.180. Já o Logan Expression 1.6 8V flex será vendido por R$ 45.490 e o Logan Dynamique por R$ 50.180. Os modelos equipados com o novo câmbio estão previstos para chegar às lojas de Salvador e região a partir do próximo mês.

