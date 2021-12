Sampa tem evento de envelopamento

Começou nesta quarta-feira (10) o 3º Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo. O evento prossegue até sábado, no Expo Center Norte, em São Paulo, e vai reunir nada mais nada menos do que 27 equipes de envelopadores automotivos nas categorias Pro, com 112 aplicadores iniciantes, e na categoria Fast, com baterias de 15 minutos.

A competição é realizada em paralelo a 23ª Serigrafia Future Textil, que conta com a presença do renomado envelopador norte-americano Justin Pate.

Atualmente, a moda de envelopar carro tem se espalhado por todo o Brasil. O serviço fica a partir de R$ 800 na capital baiana. Usando as técnicas mais simples dá para fazer o envelopamento da carroceria de um carro em dois dias.

Os automóveis customizados são geralmente nas cores preto, prata e banco, todos pelo método fosco. A técnica também é conhecida como adesivamento ou plotagem e consiste em aplicar uma película sobre a lataria do carro, protegendo dos estragos e danos causados por arranhões na pintura. Alguns fazem simplesmente para modificar o visual do veículo.

E para quem estiver pensando em economizar com uma nova pintura para seu carro, o envelopamento também é uma solução. Seu valor fica mais em conta que a pintura total de um carro e o dono ainda pode modificar em cores diferentes.

O material pode ser retirado e não estraga a pintura original na carroceria do veículo. O valor do serviço varia conforme o tamanho do automóvel e de acordo com o material que será aplicado na carroceria.

Para modelos hatchs, como Palio e Gol, o preço de uma aplicação do material fosco fica por R$ 800. Já os sedãs custam R$ 900. Nos veículos maiores, como as picapes e utilitários esportivos, o valor é de R$ 1.500, podendo ser mais caro a depender do tipo de plotagem (envelopamento).

Apesar da opção mais desejada ainda ser o preto, prata e o branco, é possível escolher uma outra cor ou até mesmo estampas diferentes para aplicar na carroceria, já que os valores são definidos conforme a cor e o tipo de material que é utilizado.

Se o automóvel for revestido de um material com brilho e não fosco, este valor pode aumentar em até R$ 300.

O custo adicional é pelo adesivo e o serviço da mão de obra do profissional. Por isso, é bom ficar atento aos valores anunciados pelo serviço que é ofertado. Em alguns casos, pode se estender a uma semana para a aplicação do envelopamento na carroceria do carro.

Evento

Idealizado pela Plásticos Alko Ltda, o Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo tem regras definidas.

Os competidores usam o tempo de 1h30 para envelopar as laterais da carroceria de modelos como o Mitsubishi Lancer. Os finalistas da categoria Pro irão realizar a tarefa de envelopar a carroceria inteira de um carro. Nesta etapa, a bateria terá um tempo máximo de cinco horas.

Já na categoria Fast, os aplicadores devem fazer o trabalho em um prazo mais rápido. O corpo de jurados irá avaliar o melhor trabalho feito no prazo mais curto. É a agilidade e a qualidade do envelopamento que estão em julgamento.

A pontuação fica por conta de três jurados que avaliam os critérios de limpeza, instalação, qualidade do envelopamento, cortes e acabamento de cada participante. No último dia do vento, haverá a final. Em seguida, a premiação dos melhores envelopadores (aplicadores de plotagem automotiva).

