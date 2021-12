Salvador vive o clima da prova da Stock Car

Salvador já se prepara para receber o circo da Stock Car, a categoria mais importante do automobilismo do Brasil. No próximo fim de semana, os pilotos esquentam os motores para ganhar o GP da Bahia, que será realizado no próximo domingo, às 10h30, na pista de rua do Centro Administrativo da Bahia.

O piloto Allam Khodair foi o vencedor da etapa do ano passado do GP Bahia. Mas, aqui o rei da pista de rua do CAB é Cacá Bueno, que ganhou as duas primeiras provas na capital baiana (a de 2011 foi vencida por Thiago Camilo). A quarta etapa da temporada 2013 promete brigas em cada curva e reta e, mais uma vez, a expectativa é a de recorde de público.

Até agora Daniel Serra é o líder do campeonato, seguido por Ricardo Maurício e Cacá Bueno, que dividem a segunda posição. O piloto Daniel Serra conseguiu duas vitórias e Cacá Buneo venceu a prova de abertura da temporada 2013.

A programação da pista na capital baiana tem início no sábado, com a realização dos dois treinos livres e a classificação. A corrida de domingo tem largada prevista para 10h30.

O ingresso das arquibancas sai por R$ 100. Para quem deseja mais regalias com visitação aos boxes tem ingresso por R$ 180. Já o camarote plus, com telão no local e visitação aos boxes no dia da prova, custa R$ 350. Há estandes de vendas nos postos Shell e Shopping Salvador.

