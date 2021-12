Salvador tem Frutosdias Motos

A japonesa Yamaha ganhou mais um ponto de venda de motocicletas na Bahia. Desta vez, o Grupo Frutosdias - que já possui revendas nas cidades de Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho e Alagoinhas - inaugurou sua nova concessionária Frutosdias Motos na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Segundo Cristian Leite, gerente da operação de motocicletas da empresa baiana, a nova loja oferece showroom, oficina, estoque de peças e um espaço premium para o atendimento de clientes das motos de média e alta cilindradas, como a naked MT-07, a bigtrail Ténéré 1200 e a superesportiva R1.

Cristian Leite explicou ainda que a loja da Vasco da Gama deve "focar o cliente de alta cilindrada, aproveitando o perfil do soteropolitano, sem deixar de atender o consumidor que usa a moto de pequeno porte para o trabalho de entregas rápidas".

Nos últimos anos, o portfólio de produtos da japonesa Yamaha cresceu e incluiu novos modelos, como a Fazer 150, XTZ Crosser 150E e a Lander XTZ 250.

No espaço premium da loja, os consultores estão aptos a mostrar modelos como a MT-07 com câmbio de seis marchas e motor de 689 cc, de dois cilindros, para gerar 74,8 cavalos de potência (9 mil rpm) e torque de 6,9 kgfm (6.500 giros). O modelo custa a partir de R$ 28.800 e há a opção da versão com ABS.

A inauguração da revenda Frutosdias Motos de Salvador contou com a presença da diretora Camila Dias, do gerente comercial Luiz Fernando Dezordi e do gerente de loja Adriano Amorim, todos do Grupo Frutosdias, além de motociclistas e outros convidados

