Salvador tem encontro de harlistas no fim de semana

Há uma máxima no mundo das duas rodas: quem tem uma Harley não tem uma moto. Ele tem uma cultuada Harley-Davidson. O feriadão desta semana vai reunir pelo menos 240 proprietários de motos Harley, além de dezenas de apaixonados, no Grand Hotel Stela Maris. É lá que ocorre de 15 até o dia 18 de novembro (de quinta a domingo) a 2ª edição do Bahia Road Festival, evento regional da marca americana Harley-Davidson.

A festa de abertura do Bahia Road Festival é ao velho e bom estllo rebelde da banda baiana Camisa De Vênus, que voltou com tudo em nova formação, sem o band-leader Marcelo Nova. O encontro de harlistas em Salvador é uma promoção do Club HD Bahia. O Bahia Road Festival é o único projeto da região Nordeste do Brasil para os amantes da Harley-Davidson.

Veja a programação:

Dia 15/11 - Quinta-feira :

14:00h - Chegada ao hotel, Gran Hotel Stella Maris, recepção típica no Check-in;

22:00h - Festa de abertura com show da Banda Camisa De Vênus.

Dia 16/11 - Sexta- Feira:

08:00h - Saída para passeio de Escuna pela Baia de Todos os Santos, com almoço na Ilha de Itaparica;

20:30h - Luau, " Costa da Espanha " com musica ao vivo.

Dia 17/11 - Sábado:

09:00h - Saída para passeio de moto pela orla de Salvador com parada na " Costa de Espanha";

20:00h- Jantar de encerramento com show Folclórico da Bahia.

Dia 18/11 - Domingo

Dia Livre, Check- out as 12:00h

