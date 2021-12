Salvador sedia encontro de carros antigos

A Bahia é o berço da história e da cultura no Brasil. Por aqui, há também uma legião de apaixonados por carros antigos. Entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 2012, Salvador vai sediar o 5º Encontro Baiano de Veículos Antigos, na praça do Campo Grande.

Neste fim de semana, estarão modelos raros, como o Fusca alemão 1949, o mais antigo em solo nacional. A Bahia possui em seu acervo preciosidades como o carro mais antigo do Brasil, um Clement-Phanrard de 1890, trazido e mantido até os dias de hoje nas mãos da Família Lanat. Além destes e outros carros que fizeram a história do automóvel em solo brasileiro, está o carro de bombeiros mais antigo do Brasil, o "vovô", uma relíquia que está guardando para as futuras gerações conheceram a evolução do automóvel.

O encontro baiano começa na sexta com a arrumação dos carros, seguindo no sábado e no domingo com a visitação do público. Haverá estandes de peças de carros antigos e das agremiações e áreas exclusivas para a exposição dos veículos dos clubes do Fusca, Opala, Jeep e outros veículos fora de série. Na oportunidade será exibida por exemplo, uma bicicleta de 1890, e uma Monark banhada a ouro, serie especial, peça raríssima. Lambretas e motos antigas farão parte do acervo exposto.

O encontro baiano será organizado pela turma do Veteran Car Club da Bahia, que prepara também a promoção do X Encontro do Nordeste de Veículos Antigos para 2014, em data a ser divulgada na nona edição do evento regional do automobilismo que ocorrerá em Gravatá, Pernambuco, que ocorre no dia 15 de novembro de 2013.

Em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, Salvador será uma das sedes de jogos e terá, ainda, o X Encontro do Nordeste de Veículos Antigos. Aqui, os colecionadores de carros antigos estarão expondo suas raridades. No fim de semana passado, a turma do Veteran Car Club da Bahia esteve presente na edição regional realizada em Fortaleza (1 a 4 de novembro, no Hotel Marina Park). O presidente do Veteran-Bahia Ulisses Britto Jr. e o diretor social e de eventos, Antonio Carlos Gouveia, estiveram presentes e garantiram a participação de clubes do Maranhão, Teresina, Fortaleza, Natal, Joao Pessoa e Recife no evento baiano.

