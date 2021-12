Salvador recebe mais um edição do Combate das Marcas

O sétimo ano do Combate das Marcas promete agitar as vendas de carros 0 km na capital baiana, nos dias 21 e 23 de março (sexta a domingo), no Centro de Convenções da Bahia. O feirão é uma oportunidade para os consumidores negociarem a compra do carro novo por ofertas especiais realizadas somente para ocasião.

O Combate é o momento que os representantes das concessionárias de grandes marcas do mundo vão apresentar suas ofertas. Dessa maneira, eles tiram da gaveta estratégias de venda para driblar a concorrência e agradar a clientela.

Por mês, 7 mil veículos saem das lojas na capital baiana. E nas edições do evento, cerca de 20% desse total são negociados. Nessa primeira edição do ano, a expectativa que 1,5 mil unidades sejam comercializadas nos três dias do evento.

O espaço é o Pavilhão A do Centro de Convenções da Bahia. Que abriga mais de 200 veículos expostos, além de estacionamento gratuito e restaurante, o espaço oferece também um Espaço Kids que visa atrair as crianças, e será mais uma opção para os pais em compra.

adblock ativo