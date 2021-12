Salão Duas Rodas traz as principais novidades do setor

O Salão Duas Rodas, maior evento do motociclismo da América Latina, começou ontem no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Mesmo amargando um resultado negativo no acumulado de janeiro a setembro de 2013 - com 1,28 milhão de unidades emplacadas, queda de 7,2% em relação ao período do ano passado -, a indústria brasileira reage com novos modelos, como as Honda CB500, Harley Forty-Eight e a Yamaha V-Max 1.700, além de planos de expansão da rede de concesssionárias, especialmente na região Nordeste do Brasil.

A inglesa Triumph, marca que rivaliza no segmento premium de motos acima de 500 cc com a norte-americana Harley-Davidson, anunciou a intenção de abrir a revenda baiana até o primeiro trimestre do ano que vem.

De acordo com o diretor geral da Triumph Motorcycles Brazil, Marcelo Silva, o parceiro comercial em Salvador e em Recife deve ser definido em, no máximo, 45 dias.

"Hoje, há quatro grupos que estão em negociação para ter a concessionária em Salvador. Mas isso não impede conversas com outros parceiros", adianta Silva, reforçando que a capital baiana tem condições de comercializar pelo menos 25 motos por mês.

A revenda baiana com o padrão global Triumph requer um investimento inicial de R$ 2 milhões - com a reforma do prédio, com exceção do capital de giro e investimentos na aquisição do maquinário para as motocicletas.

Na 12ª edição do Salão Duas Rodas, a marca inglesa apresentou sete novos modelos, a exemplo da Street Triple R, versão semi-carenada e mais esportiva do modelo que já é vendido no Brasil. Montada em Manaus, tem motor de 675 cm3 que gera 85 cv. Custa R$ 34.900.

Hoje, a Triumph possui sete pontos de venda - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Ribeirão Preto. Até o fim deste ano, serão mais três - São Paulo, Campinas e Florianópolis.

Salão

O Salão Duas Rodas prossegue até domingo. Segundo Marcos Fermanian, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a feira apresenta 20 modelos inéditos, versões e atualizações de motos já vendidas no mercado nacional. Há 450 expositores e as principais novidades do setor.

Este ano, nota-se uma presença mais marcantes de chinesas na feira. Uma das marcas estreantes é a Keeway, controlada pelo centenária Benelli. Modelos de baixa cilindrada, como a RKS 150, Blackster 250i e Index 350, chegarão ao mercado nacional até o primeiro trimestre de 2013 com preços que variam de R$ 4.700 e R$ 7.500. Com produção em regime de CKD em Manaus, a Keeway está também em busca de parceiros comerciais no Brasil.

Honda CB 500 volta ao Brasil; CB 500F é a 1º a chegar e parte de R$ 22 mil (Reprodução | Facebook)

*O jornalista viajou a convite da Abraciclo

