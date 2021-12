Salão Duas Rodas mantém otimismo mesmo na crise

Enquanto espera ventos favoráveis para o mercado de motos, que amarga números negativos desde 2011, o recente crescimento nas encomendas anima investidores no Salão das Duas Rodas, que vai até o dia 19 em São Paulo.

A maior vitrine do mercado de motos no País mostrou novidades das principais marcas, cujo reflexo chegará até o Nordeste. “A região foi a última a entrar na crise e a última a sair, mas estamos animados porque o potencial de crescimento é imenso uma vez que há demanda”, contou à nossa reportagem o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.

Se por um lado as montadoras investem em novos produtos para atrair o motociclista, que busca uma opção para o trânsito congestionado nas grandes cidades, há novidades conectadas com produtos mundiais das grandes marcas, além de novidades em peças e acessórios. Nossa reportagem acompanhou os principais lançamentos:

Harley –Davidson

Foi uma das que mais bombardearam o público com novidades. Foram 11 estreias, entre modelos renovados e inéditos. Destaque para a Softail Slim, pela primeira vez no Brasil, e a nova Fat Bob, que apresenta uma nova identidade visual da marca de 115 anos.

BMW

As estrelas da marca alemã são a HP4 Race, destinada às pistas, e a G 310 GS. A esportiva conta com chassi em fibra de carbono, motor de 215 cv e sistema de assistência de freio motor com até 15 níveis de atuação. Já a aventureira parte da base da recentemente lançada G 310 R, e apenas começará a ser vendida no primeiro trimestre de 2018.

Honda

Outra marca que não economizou nos lançamentos. Desde scooters às esportivas, passando por modelos urbanos e estradeiros. Chamam a atenção a nova geração da Goldwing, com câmbio automatizado, e a versátil X-ADV, mistura de scooter de grande porte e moto – essa última já pode ser encomendada por R$ 52.500.

Triumph

A tradicional marca inglesa revelou a Tiger 800, que acaba de ser lançada mundialmente. Além de 200 melhorias no chassi e no motor, ganhou reestilização, concentrada na parte frontal. Outra estreia é a Bonneville T100 Black, além da ainda novata Bobber.

Indian

A norte-americana trouxe para o salão a Scout Bobber, modelo ainda fresco também no cenário internacional. Já à venda, sai por R$ 49.990. A marca aproveitou o evento para lançar a linha Dark Horse da Chieftain e anunciar que, por ora, vai suspender a montagem nacional de motocicletas e se concentrar apenas na importação.

Ducati

Quem visitou o estande da Ducati viu de perto a SuperSport S, moto de entrada da marca que será comercializada em 2018. Também se apresentaram ao público a Scrambler Custom e a Monster 797, menor naked da marca – ambas vendidas por R$ 39.900.

Yamaha

A Fazer 250 renovada é a estrela da marca japonesa. Custando R$ 14.990, visual, suspensões e chassi são completamente novos e apenas o motor foi reaproveitado, mas agora com 21,5 cv. A linha Crosser também foi apresentada.

Royal Enfield

Pela primeira vez no Salão, a marca de forte identidade vintage mostrou novas cores para a série Redditich, da linha Classic 500. Aproveitou o evento para mostrar três modelos customizados por oficinas de referência no País: Bullet 500 (Bendita Macchina), Classic 500 (Johnnie Wash) e Continental GT (Classic Riders Brasil).

