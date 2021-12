Salão do Automóvel 2018: ingressos custarão a partir de R$ 41

Cada companhia tem seus próprios segredos mas certo é que as empresas que organizam o 30º Salão do Automóvel de São Paulo, a Reed Exhibition Alcantara Machado ao lado das representantes dos fabricantes, Anfavea e dos importadores, Abeifa, tem na maior vitrine da indústria na América Latina, uma aposta que deve superar a mostra de automóveis para se transformar em um parque de diversões para os visitantes com todo tipo de atração para os visitantes. A ideia não é novidade e segue a tendência já vista no mercado de varejo, em soluções como o Uber e o Airbnb onde a aquisição do bem se transforma na experiência de uso, e nisso o Salão desse ano quer inovar.

Mais barato que em 2016, o ingresso para o Salão custará R$ 41,25 (meia entrada será R$ 20,63) somente no primeiro dia. Nos demais, o valor sobe para R$ 60,00. Quem for de carro paga ainda R$ 40 para o estacionamento (até 12h), vans pagam R$ 70, micro-ônibus R$ 120 e ônibus comuns, R$ 160. Mas há muito mais que um ingresso comum para desfrutar, especialmente quem vem de outros estados e aproveita a proximidade da etapa de Interlagos na Fórmula 1 para dar uma volta no Salão de São Paulo, realizado pela segunda vez no São Paulo Expo.

A experiência incluirá pacotes como o Nitro, que permite visita em qualquer um dos dez dias da exibição pelo valor de R$ 130,00, o Passaporte, que permite a ida em todos os dias do evento pagando R$ 350,00, o kit Fã, que inclui uma camiseta exclusiva (R$ 180,00) e o Super Fã, com direito a brindes, a vaga pré-paga para o estacionamento e entradas exclusivas sem fila, além da visita em qualquer dia (R$ 400,00). O VIP dá direito ao estacionamento com serviço de Vallet, acesso a um Lounge e pulseira para o espaço dos sonhos, para ficar perto de superesportivos (R$ 370,00). No Premium Experience, o pacote inclui ainda hospedagem em hotel luxoso, translado em carro de luxo e acesso ao Lounge VIP e Espaço dos Sonhos. Custa R$ 3.500.

Atrações "fora da caixa"

Nos 8.000 m2 de exposição, os cerca de 700 mil visitantes esperados poderão ver cerca de 500 veículos expostos, poderão experimentar algumas novidades em um test-drive que irá ocupar 23 mil m2 e reunir veículos de dez montadoras, incluindo até modelos elétricos das marcas BMW, Chery, Kia e Renault (as últimas três ainda não vendem modelos eletrificados por aqui) e ver de perto novidades para o setor apresentadas por startups, sem falar nos 12 eventos paralelos previstos para acontecer entre 08 e 18 de novembro, dias em que São Paulo recebe um dos seus maiores eventos do mundo automotivo.

Com aposta na repercussão das redes sociais, cerca de 1 milhão de seguidores devem ser arregimentados na página oficial do Salão, para comentar fotos, vídeos e novidades que serão mostradas. Se por um lado a preocupação cresce com o futuro próximo dos importados e o cenário do dólar nas alturas, a indústria nacional também comemora o fato das exportações terem valor mais alto no mercado externo.

O Salão do Automóvel não irá crescer em espaço, nem mesmo na quantidade de visitantes, dada a limitação física natural. A intenção que os organizadores devem seguir é o aproveitamento deste evento para mostrar muito mais do que produtos novos, exercícios de design e tendências, mas aproximar o futuro consumidor das marcas, um consumidor que, vale destacar, se importa cada vez menos para ter um carro próprio mas pode apreciar a experiência de acelerar um superesportivo por exemplo, ter nas mãos um gadjet que traga consigo uma marca consagrada no mundo dos motores, e esse mundo é praticamente infinito quando falamos em tecnologia.

Como parte das atrações, estão programadas palestras especiais tendo como tema os modelos híbridos e elétricos, um evento sobre as Cidades do Futuro, um seminário sobre Serviços Compartilhados e outro sobre os Veículos Autônomos.

Crise ou mudança de paradigma?

Em 2018 outra mudança será marcante para o público do Salão de São Paulo. As marcas Jaguar e Land Rover, do mesmo grupo, Peugeot e Citroen (PSA) e Jac Motors não estarão presentes. O mesmo fenômeno já foi visto em outras mostras como a Volkswagen que não esteve no Salão de Paris deste ano ou a Audi que em janeiro abriu mão do Salão de Detroit.

A Jac Motors, do grupo SHC do empresário Sérgio Habib, já havia confirmado que ficaria de fora do evento devido ao alto custo, estimado em R$ 1,5 milhão para ter um estande pequeno. A marca que mostra recuperação gradual no mercado tem apostado em eventos de lançamento e só neste ano já apresentou o SUV T40 e confirmou para o final do ano o S70, modelo que será o mais caro do portfólio.

A PSA, das marcas Citroën e Peugeot, apesar das novidades confirmadas para este ano como o C4 Cactus, que chega em breve, assim como a reestilização do 2008 que ainda não está confirmada, mas é quase certa. "Em 2018, a Peugeot e a Citroën do Brasil continuarão utilizando diversas outras plataformas e canais de comunicação para apresentação de seus produtos e relacionamento com seus consumidores.", disse a empresa por meio de uma nota à imprensa.

A Volvo também seguiu os caminhos da matriz e não participará do Salão do Automóvel de São Paulo. Durante o lançamento do SUV XC40, em Itajaí/SC, onde A TARDE esteve presente, representantes da importadora Volvo Car disseram à nossa reportagem que eventos como o Volvo Ocean Race tem maior ligação com o público que consome os carros da marca por um custo equivalente ao do Salão mas com retenção muito maior de consumidores.

