Salão de Xangai tem dois mil expositores

O Salão de Xangai é o evento automobilístico chinês mais importante do ano. Para esta edição, de número 15, são esperados 800 mil visitantes em nove dias. Entre os 17 pavilhões internos, 13 são para carros de passageiros, dois a mais que o ano passado. Os veículos comerciais (picapes, vans, ônibus, trailers, entre outros) terão metade de um pavilhão e uma área descoberta. Também estarão presentes os produtores de componentes. Ao todo, dois mil expositores de 20 países ao redor do mundo e 1.300 modelos de carros.

Nova geração do Santana deve chegar em 2014 - O Volkswagen Santana é o possível substituto do Polo por aqui e ficará posicionado entre o Voyage e o Jetta. Apareceu no Salão de Xangai com versões 1.4, com 90 cavalos, e 1.6, com 110 cavalos. No Brasil, foi vendido entre os anos de 1984 e 2006

Citroën destaca o DS Wild Rubis - Apresentado como joia, o SUV 4x4 é um híbrido plug-in, com motor 1.6 THP, de 225 cavalos, unido a um propulsor elétrico de 70 cv. Juntos, têm potência de 295 cv

Sumido, Ford Escort reaparece - Sucesso da marca nos anos 1980 e 1990 no Brasil, o Escort surge em forma de conceito na China. Sem previsão de oficial de lançamento, a especulação é que possa sair em 2015

Jac Motors S5 - Deve chegar ao Brasil em 2014. Na China, tem motores 1.5 GDI e 2.0 turbo

Mercedes-Benz GLA - A versão de produção será revelada em setembro, no Salão de Frankfurt

