Salão de Xangai em cenário de retração

Tecnologia, conectividade e propulsão alternativa são os focos do Salão de Xangai, evento bienal que alterna com Pequim as novidades do setor no maior mercado automotivo do mundo. Apesar da retração que a China sofre no segmento, as montadoras estão em peso na feira. Pela primeira vez em 20 anos, o país viu a indústria automotiva encolher 6%, ainda assim registrou a venda de 22,7 milhões de veículos.

Até amanhã (25 de abril), o Salão de Xangai concentra seus esforços para mostrar o que há de melhor em mobilidade, direção autônoma e carros conectados.

A China pretende se tornar um dos principais mercados de eletromobilidade e direção autônoma. Em 2017, mais de um milhão de pessoas visitaram a feira, mais de mil expositores de manufatura e fornecimento ocuparam 360 mil metros quadrados de espaço de exposição.

Para melhorar a qualidade do ar nas megacidades chinesas, apesar do crescente número de registros de automóveis, os carros elétricos e híbridos desempenham um papel enorme e são maciçamente subsidiados pelo governo. Assim, a China substituiu os EUA como o maior mercado mundial de veículos de energia alternativa.

Especialistas acreditam que as vendas de veículos com sistemas alternativos ultrapassarão a marca de dois milhões até 2020. Além disso, em relação à condução autônoma, a China impulsiona a pesquisa e o desenvolvimento para se tornar um dos principais mercados para veículos sem motorista.

Confira destaques do Auto Xangai 2019, alguns interessam ao mercado brasileiro.

Nissan Sylphy

Mais esportivo e inspirado no “irmão” maior Altima, o sedã médio antecipa como ficará o Sentra vendido no Brasil, importado do México, e que deve mudar ainda este ano

Com capô mais baixo e faróis mais afilados, a oitava geração do sedã traz entre as novidades um sistema que usa os freios automaticamente ao se deparar com buracos ou ondulações, para melhorar a estabilidade e o conforto.

Renault City K-ZE

Exibido em Paris no ano passado, esta é a versão final do Kwid elétrico

Além de antecipar a reestilização do compacto, lançado em 2017 e 5º veículo mais vendido do Brasil no primeiro trimestre, poderia ser uma alternativa ao Zoe, elétrico que custa R$ 150 mil. A propulsão do K-ZE lhe dá autonomia de 300 quilômetros e sua bateria pode ser recarregada até 80% em apenas 50 minutos.

Chevrolet Tracker

Além de apresentar o novo Onix Sedã, a Chevrolet lança em Xangai o SUV compacto idêntico ao que deverá ser produzido no Brasil em 2020

Seu visual mais agressivo pode embalar suas vendas, que nunca empolgaram por aqui. Nesta terceira geração, o Tracker ficou um pouco maior e a aposta é que, quando produzido em São Caetano do Sul (SP), seja equipado com motor 1.0 turbo de três cilindros flex, que poderá gerar em torno de 115 cv de potência.

Mercedes-Benz GLB

A marca alemã leva a Xangai seu inédito SUV médio de sete lugares ainda como protótipo, mas que dá toda a pinta de versão definitiva

Como será produzido no México, deverá ser vendido no Brasil nos próximos anos. Mais robusto que os “irmãos” GLA e GLC, o GLB tem linhas mais quadradas e chegará para brigar de perto com os também alemães BMW X1 e Audi Q3.

Aston Martin Rapide E

O primeiro modelo da marca totalmente elétrico possui dois motores, um para cada roda traseira, sua potência supera os 600 cavalos e tem estimada autonomia de 320 quilômetros

Serão produzidas apenas 155 unidades deste superesportivo, ainda sem preço divulgado, que foi desenvolvido em colaboração com a Williams, a mesma da Fórmula 1 e a que ajudou a desenvolver motores para a Fórmula E.

Volkswagen ID Room Z Concept

O futuro SUV de sete lugares e de emissão zero da Volks será lançado na China em 2021. O Room Z também tem nível 4 de autonomia (de um máximo de 5)

Quando o motorista usa o modo de direção totalmente automático, os assentos podem ser girados para ficar similar a uma sala de estar e reclinados. O SUV tem autonomia de 450 quilômetros e seus dois motores elétricos rendem 306 cv.

