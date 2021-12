Salão de SP terá o SRT Viper V8 de 648 cavalos

A Dodge decidiu trazer o Viper para o Salão do Automóvel de São Paulo. O modelo com a marca SRT Viper estará no Anhembi em sua versão mais animada, a topo da gama com motor V10 8.4, de absurdos 648 cavalos, o aspirado mais potente do mundo.

O Dodge Viper é um ícone para o mercado americado e tinha sido descontinuado até retornar em 2010. A Chrysler, marca que controla a Dodge e é administrada pela italiana Fiat, quer fazer barulho em seu estande. A apresentação será em grande estilo na terça que vem, segundo dia dedicado à imprensa especializada brasileira e mundial. Este ano, o Salão de SP será bem maior e com mais novidades ao ser comparado com a edição de 2010.

Além do SRT Viper, a Chrysler reservou atrações como o Dodge Durante, Jeep Grand Cherokee e o Dodge Charger SRT.

