Salão de São Paulo terá test drive de esportivos

O Salão do Automóvel de São Paulo é uma das mais importantes feiras do calendário anual da indústria automotiva mundial. A organização da 27ª edição do evento brasileiro divulgou que haverá sessões de test drive para os visitantes. Denominada "Salão do Automóvel Experience", a ação oferece no evento, que ocorre entre os dias 24 de outubro e 4 de novembro, a possibilidade dos visitantes dirigirem os carrôes expostos e que chegarão, em seguida, ao mercado nacional.

É a chance de dirigir alguns dos carros esportivos mais famosos do mundo. O "Salão do Automóvel Experience" é um test drive com modelos de várias marcas. Este ingresso dá ainda direito a entrada especial no Pavilhão de Exposições do Anhembi, estacionamento com valet e catering VIP. O test drive acontece na Fazenda Capuava e o traslado de ida e de volta é feito de helicóptero.

O passaporte da diversão custa R$ 1.200 por pessoa, com tudo incluso. Já está disponível pelo hotsite www.ingressorapido.com.br/salaodoautomovel. O test drive acontece no dia 27 de outubro, com agendamento de horário. Apenas maiores de 18 anos com carteira de motorista podem participar.

A entrada custa R$ 40 para o primeiro dia, R$ 50 para os dias de semana e R$ 70 para os finais de semana e feriado de 2 de novembro. O evento é organizado e promovido pela Reed Exhibitions Alcantara Machado.

