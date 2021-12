Salão de Paris foca nos carros elétricos

Um dos mais importantes eventos automotivos do mundo, o Mondial L'Automobille, o charmoso Salão de Paris, reforça a ideia dos carros com tecnologia autônoma e que une um propulsor elétrico ao tradicional propulsor a combustão. Nos países europeus, o veículo pode ser abastecido a gasolina ou a diesel, desde que tenha também a opção de não poluir o meio ambiente com o uso de um motor elétrico. Exemplo maior é o novo superesportivo Aperta, da italiana Ferrari. O bólido ganhou destaque no Paris Motor Show 2016 com um potente motor V12, de 800 cavalos, e outro elétrico de 163 cv. No total, são 963 cavalos. Seu preço é de cerca de US$ 2,1 milhões (R$ 6,8 milhões). O visual é arrebatador no conversível LaFerrari Aperta.

No mundo mais "pé no chão", a Volkswagen mira o futuro e destaca o que será produzido a partir de 2020. Marque aí: o conceito I.D. é o compacto com visual arrojado e que usa um motor elétrico. De quebra, tem dispositivos para uma condução autônoma: o carro dispensa a ação do motorista para guiar e até escamoteia o volante, mostrando que o futuro está mais próximo do que muitos podem imaginar. O pequeno I.D. tem motor com 170 cavalos de potência (125 kW). O conjunto de baterias tem autonomia para percorrer entre 400 e 600 km com uma carga.

A Renault, por exemplo, quer mercado atual com o elétrico Twizy e, também, com os compactos Clio e Twingo. Mas a grande estrela foi o conceito Trezor (Tesouro em bom português), usando um motor de 350 cv e 38,7 kgfm com tração traseira. O suficiente para, segundo a montadora, acelerar de 0 a 100 km/h em menos de quatro segundos. Enorme, o carro tem 4,7 metros de comprimento e rodas de 22 polegadas na traseira e de 21 polegadas na dianteira.

A também francesa Peugeot invadiu o mundo dos SUVs. Apresentou o novo 5008 e destacou ainda os reestilizados 2008 e 3008.

A Mercedes-Benz "bomba" com os conversíveis AMG GT Roadster e o AMG GT C Roadster com carroceria leve e rígida de alumínio e motor 4.0 V8 twin-turbo com injeção direta 476 cavalos de potência.

Novo 3008 chega aqui: A ofensiva da Peugeot é segura. Aposta na renovação 2008, 3008 e 5008, todos com mais tecnologia.

É Ferrari para todos: O estande da Ferrari está recheado. Entre os destaques, a nova Aperta com motor V12 6.3 e outro elétrico.

Nova geração do C3: A linha 2017 do C3 tem motor três cilindros Pure Tech. Visual remoçado e multimídia com mais tecnologia.

MB bomba AMG GT: Esportivo tem motor 4.0 V8 com 476 cv. Chega em versão Roadster com pacote ainda mais nervoso.

*O jornalista viajou a convite da Anfavea

adblock ativo