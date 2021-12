Salão de Paris começa nesta quinta

Paris empresta seu glamour ao mundo dos carros. Na próxima quinta-feira, todos os holofotes estarão ligados no Mondial de l´Automobile 2012, o Salão de Paris. É no Pavilhão de Versailles que as grandes marcas desvendam seus maiores lançamentos de veículos e seus carros-conceito, modelos que em breve devem circular pelas ruas de vários países em todo o mundo, inclusive no Brasil.

A maior feira de veículos da Europa - os anos ímpares são realizados em Frankfurt, na Alemanha -, ocorre quinta e sexta para a imprensa especializada e abre os portões para o grande público de sábado até o dia 14 de outubro.

O tradicional Salão de Paris irá reunir mais de 100 grandes lançamentos das principais marcas.

Serão nove pavilhões em uma área de 96 mil m². A feira deve promover 11 mil testes de carros com tecnologia de baixo consumo, a exemplo dos modelos elétricos, para os visitantes. Em 2010, o evento atraiu 1.263.467 pessoas, e quase 90% foi o público geral.

Modelos como os superesportivos da Ferrari, Lamborghini e Aston Martin são apenas alguns dos veículos expostos no Salão de Paris 2012. A inglesa McLaren, por exemplo, desvenda seu bólido P1. O modelo é quase umum carro de corrida. O McLaren P1 gera 960 cavalos de potência e chega à velocidade máxima de 382 km/h. No 0 a 100 km/h, faz em apenas 3 segundos. Seu preço é especial: 800 mil libras, cerca de R$ 2,6 milhões.

Para o Brasil, há também novidades. A Chevrolet desvenda seu SUV compacto Trax e a Peugeot o crossover 2008. Na Europa, o Trax tem três tipos de motorização: 1.6 a gasolina, 1.4i turbo e o 1.7 VCDI a diesel. As versões poderão ter caixa manual de seis velocidades, com sistema start/stop, ou automática, caso das versões 1.4 turbo e 1.7 diesel. O Peugeot 2008 surgiu como Ubrna Crossover Concept no Salão de Pequim em abril passado. É um SUV baseado na plataforma do compacto 208 e chega para brigar diretamente com o nosso Ford EcoSport.

