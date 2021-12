Salão de Milão desvenda nova moto da BMW

A BMW Motorrad, divisão de motocicletas da marca alemã, apresentou a nova BMW R 1200 GS. O modelo ganhou destaque no Salão de Milão, encerrado no último domingo. A R 1200 GS está com aparência mais robusta e opções de cores mais atraentes. As novidades estão no novo conversor catalítico, que se adapta às exigências de emissão da Euro 4, sistema Riding Modes Pro, assistente de partida em ladeira, ajuste na altura do assento e novos modos de pilotagem.

O modelo da BMW oferece dois pacotes de equipamentos: o Rallye mais esportivo e o Exclusive mais refinado. A R 1200 GS 2017 é equipada com motor boxer bicilíndrico, de 1170 cilindradas, alimentada a gasolina, com 125 cavalos de potência a 7.750 rpm e torque de 125 Nm a 6.500 rpm. A moto conta com transmissão de seis marchas, refrigeração líquida e a ar, podendo atingir uma velocidade máxima de 200 km/h.

O modelo traz o sistema de pilotagem Riding Modes Pro, que além dos modos Rain e Road têm mais quatro modos de condução (Dynamic, Dynamic Pro, Enduro e Enduro Pro). O dispositivo atua gerenciando a distribuição da potência do motor, e muda ainda a rigidez da suspensão eletronicamente ajustável e as relações do controle de tração dinâmico, de acordo com o tipo do piso.

A moto traz ajuste de suspensão dinâmico (ESA) com função de suspensão autonivelante automática, modo de amortecimento automático e controle de estabilidade e de pressão dos pneus (RDC) adaptável ao tipo de pilotagem.

Nos quesitos segurança e mecânica, a BMW inclui o sistema de freio com ABS PRO, controle de tração e uma luz de freio dinâmica para garantir uma pilotagem segura. Para melhorar a ciclística, a moto tem regulação do assento na área do joelho, o que otimiza a utilização em situações off-road.

A R 1200 GS 2017 ganhou um novo estilo e mudanças na carenagem. Tem nova entrada de ar, painéis de compensação nas laterais do tanque de combustível, dutos de ar de arrefecimento e elementos de compensação do radiador. Tudo foi projetado para valorizar o visual e melhorar o desempenho. Além disso, a moto teve aperfeiçoamento dos detalhes no para-lamas dianteiro e na tampa da roda dianteira, com os winglets (defletores desliz antes) acrescentando um toque aerodinâmico.

Outro destaque da BMW R 1200 GS é o jogo de rodas raiadas de aro 17” (traseira) e 19” (dianteira), que são "calçadas" com pneus cravejados, a depender da escolha do cliente. Quanto aos novos acabamentos de pintura, a nova BMW vem em cor azul lupine metálico com detalhes na cor motorsport e quadro em cordoba azul; ou iced chocolate metálico com detalhes em monolith metálico mate com elementos claros e um quadro ágata cinza metálico mate.

A BMW R 1200 GS 2017 chega ao mercado europeu ainda este ano. No Brasil, só no ano que vem.

