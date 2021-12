Salão de Genebra começa com mais de 100 novidades

O Salão de Genebra, maior evento do primeiro semestre na Europa, começou nesta quinta-feira (7) e vai até o dia 17 de março. São 107 lançamentos mundiais, entre hatches e supercarrões.

A Hamann, uma empresa de tunning, fez uma versão do Range Rover Vogue inusitada. O modelo apareceu em uma tonalidade pink espelhada que, segundo a companhia, exibe nada mais além do que auto-confiança. Mystère, como foi batizado, é o próprio sonho de consumo da Barbie.

Outro veículo que merece destaque é o Lamborghini Veneno. O bólido é o mais caro do mundo, com valor de, apenas 3 milhões de euros. Bateu o Lykan Hypersport, que ocupava o posto no início do ano. Baseado no Aventador, o veneno é forte. Motor 6.5 V12, de 750 cavalos de potência, com câmbio semi-automático de 7 marchas e tração integral. Alcança de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos. Foram feitas apenas três unidades, todas vendidas.

Agora, vamos falar de Brasil. Primeiro, o Golf. O modelo, na sétima geração na Europa, foi eleito o Carro do Ano 2013. Por aqui, deve aparecer em 2014, mas com produção no México. Vai compartilhar as limitações de cotas com o Jetta e o Novo Fusca.

Quem deve vir primeiro, porém, é a perua, Golf Variant, conhecido no País como Jetta Variant. Atualmente, a station wagon vendida no Brasil tem a frente do Golf 6 (o hatch médio ainda está na quarta geração).

O Nissan Tiida é conhecido no continente europeu como Note. A nova geração do hatch médio também deve chegar no Brasil em 2014.

Querendo roubar o lugar do Ford Ecosport e do Renault Duster, também foi apresentado o Peugeot 2008. O carro terá sua montagem por aqui no final do próximo ano, após a Europa e China começarem suas produções.

A nova geração do Hyundai ix35 ganhou melhorias técnicas, como o bloco 2.0 GDI, de 166 cv e 20,9 kgfm de torque. Ele foi apontado como o carro da marca vendido mais rapidamente na Europa, com 87 mil unidades comercializadas em 2012.

