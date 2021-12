Salão de Detroit 2017 começa na semana que vem

O Salão Internacional de Automóveis de Detroit, nos Estados Unidos, acontece entre os dias 9 e 22 de janeiro. Desde de 1907 o evento reune os maiores lançamento da indústria automotiva e as novidades do mercado. Entre os destaques do evento estão: o novo sedã BMW Série 5, a segunda geração do Cmry da Toyota e ainda o prototipo do Fusion Hybrid Autônomo da Ford.

Para conferir as novidades do mundo automotivo de pertinho na feira pública, que acontece a partir do dia 14 de janeiro, adultos pagam US $ 13 (R$ 42), idosos e crianças de 7-12 anos $ 7 (R$ 23). Cada bilhete só pode ser usado uma única vez, e podem ser adquiridos durante o evento na bilheteria localizada no concerto Cobo Center (para pagamento em dinheiro) ou nos quiosques de bilhetes no concourse (no cartão de crédito). O Salão oferece também a possibilidade de comprar ingressos para grupos de 30 ou mais pessoas, com uma taxa de US $ 9 por bilhete, o equivalente a R$ 30. Se optar por essa opção de compra deve enviar a ordem do grupo até o dia 6 de janeiro.

Entre os destaques da BMW para o salão está o novo sedã BMW Série 5 sétima geração, agora com visual mais esportivo oferece mais conectividade aos motoristas com a tecnologia ConnectedDrive. O carro tem sistema Connected Onboard, com um painel que tem informações personalidas para cada condutor, visão remota 3D e ainda alerta de risco no trânsito em tempo real (RTTI). Chegada ao mercado prevista para fevereiro de 2017.

A Toyota vai apresentar o novo Camry, o modelo está de visual e opções de motorização novos. O carro é equipado com motor 2.5 e 2.0 turbo de quatro cilindros. A marca divulgou uma foto que exibe a parte da traseira e a lanterna, chamando atenção para uma pegada mais agressiva e estilosa, graças a união do aerofólio, lâmpadas LED mais finas e entrada de ar falsas. O modelo vai chegar as concessionárias dos EUA no final de 2017.

Já a Ford vai exibir pela primeira vez o protótipo do Fusion Hybrid autônomo. O carro vai ter autonomia nível 4, conforme definido pela Sociedade de Engenheiros Automotivos. Projetado para funcionar sem volante, acelerador ou pedal de freio, conta com sistema de direção virtual e é indicado para uso em serviços comerciais de compartilhamento ou carona em uma área geográfica limitada. O primeiro veículo totalmente autônomo da Ford tem previsão de comercialização apenas em 2021.

Ficha Técnica

Evento: Salão Internacional de Detroit

Local: Detroit, nos Estados Unidos

Data: 08 a 22 de janeiro de 2017

Valor: Adulto R$ 42, idoso e criança R$ 23

