Salão Bike Show chega à 3ª edição

O Riocentro, maior parque de exposições da América Latina, vai abrigar pelo terceiro ano consecutivo o Salão Bike Show. O evento, que é o maior de motos do Rio de Janeiro, acontecerá entre 24 e 27 de janeiro, no Pavilhão 4. O estacionamento para motos e triciclos será gratuito e ficará mais próximo da entrada do local.

A venda dos ingressos já está sendo feita pelo site da Ingresso Rápido, com desconto para compra antecipada. O primeiro lote custa R$ 15 para cada dia. O passaporte para os quatro dias custa R$ 50, e a versão premium, R$ 70. Crianças com menos de cinco anos e idosos acima de 65 anos não pagam.

Para mais informações sobre o Salão Bike Show 2013, entre no site do evento.

Serviço:

De 24 a 27 de janeiro de 2013

Riocentro / Pavilhão 4 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ

1º lote: R$ 15 para cada dia

Passaporte comum: R$ 50

Passaporte premium: R$ 70

