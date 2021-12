Salão Bike Show 2013 vai até o dia 27

A terceira edição do Salão Bike Show, o maior evento de motos do Rio de Janeiro, começa hoje (24), às 14h. A feira, realizada no Riocentro até 27 de janeiro, terá área maior que a da edição passada. Para motos e triciclos, o estacionamento é gratuito.

Já estão confirmadas as presenças das marcas Honda, Kawasaki, Suzuki, BMW, Harley-Devidson, Triumph, Yamaha, Kasinski, Can Am, além da novata inglesa Royal Enfield, que entrou no Brasil em 2011.

Entre as atrações, shows como o tradicional Globo da Morte e a palestra do jornalista Fausto Macieira sobre a história da motocicleta. No sábado, dia 26, às 21h, e no domingo, dia 27, às 19h, haverá o Show de Freestyle da equipe Yamaha, comandado pelo experiente piloto Jorge Negretti.

Outra atração é o 3º Encontro de Pilotos Veteranos do Motociclismo no sábado, dia 26, às 18h.

A Cidade Portinho Seguro Auto também estará presente no Salão Bike Show 2013. O projeto da Porto Seguro Auto tem como objetivo transmitir para os visitantes as regras de trânsito, cidadania e preservação ambiental.

O evento conta, pela primeira vez, com um estande exclusivo para as motocicletas vencedoras do concurso "Moto do Ano", realizado pela Revista Duas Rodas.

Ingressos:

R$ 30 na bilheteria

Passaporte para os 4 dias R$ 70

Crianças com menos de 5 anos ou adultos maiores de 65 anos não pagam entrada

