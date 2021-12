Sala de aula sobre rodas ensina a desenvolver aplicativos

As empresas Apple, IBM e Flextronic, em conjunto com o Instituto Eldorado, se uniram com o objetivo de capacitar jovens brasileiros que desejam se tornar desenvolvedores. Para tal, as marcas criaram o projeto HACKATRUCK, um caminhão cujo container é, na verdade, uma espaçosa sala de aula móvel para os aspirantes a programadores. Em Salvador, a Faculdade Ruy Barbosa foi a instituição escolhida para receber o HackaTruck. O laboratório itinerante estacionará no campus do Rio Vermelho até o dia 30 desde mês.

A sala de aula sobre rodas foi construída a partir de um caminhão da Volkswagen 19.420. O grandalhão tem câmbio automotizado V-Tronic de série e caixa de ZF 16 marchas. Os novos Constellation se exibem no mercado com as versões: 19.420, 25.420 e 26.420. Os modelos equipados com 6 cilindros escondem sob o capô o motor ISL de 420cv a 2.100 rpm e torque máximo de 1.850 Nm a 1.300 rpm. Os veículos ainda possuem o sistema EasyStart para auxiliar partida em rampa, o EBD que gerencia a distribuição de pressão de frenagem entre os eixos dianteiro e traseiro, o ATC que controla a velocidade das rodas e o torque do motor, e o ABS que impede o travamento das rodas durante uma frenagem excessiva, além de ar condicionado, retrovisores e travas elétricas.

Durante as aulas dentro do caminhão, os instrutores - todos do Instituto Eldorado - vão ter como principal foco o ensino de linguagem SWIFT, o mesmo utilizado nos apps da plataforma iOS. A ideia, com isso, é despertar nos alunos o gosto em desenvolver programas, em cursos com quatro horas diárias de aula por um período de três semanas para até 28 pessoas.

Quanto ao caminhão em si, não há como negar que as empresas fizeram um belo investimento no ambiente de aprendizado. Quando no "modo aberto", a sala de aula de seu container tem nada menos do que 70 metros quadrados e é totalmente equipada com mesas, cadeiras, projetores de realidade virtual e impressoras 3D.

Foi preciso adequar uma infraestrutura elétrica para suprir todas as exigências, inclusive instalando um nobreak com baterias para, no mínimo, 12 horas de operação que garantem a alimentação do sistema de câmeras de vigilância da unidade. O projeto para modificar o VW 19.40 em uma sala de aula tecnologico durou 6 meses, foram implantadas câmeras internas 360, câmeras externas, dois geradores, conjunto elétrico apropriado, ar-condicionado e outros itens necessários para o conforto dos alunos.

O caminhão-escola tem 15 metros de comprimento com laterais expansíveis que, quanto estendidas, o transformam em uma sala de aula de 72 metros quadrados equipada com mesas, tablets, notebooks, quatro grandes televisores e uma impressora 3D.

No final do curso os alunos receberão certificados de conclusão para aqueles com um desempenho superior a 70% (e uma frequência superior a 75%, para quem for às aulas presenciais).

Valéria Santos, gerente de parcerias educacionais da IBM, explica que "o HackaTruck é uma oportunidade de colocar nossos alunos em contato com a tecnologia de ponta, além de proporcionar uma experiência que complementará o conhecimento adquirido nas suas graduações, incentivando-os no melhor direcionamento da sua carreira".

adblock ativo