Saiba tudo sobre o novo Toyota Etios

A Toyota apresentou na última semana o novo Etios, com poucas mudanças no design, segurança e conteúdo. Apesar de estarmos em março, a montadora já se antecipa na versão 2019. A intenção é manter o carro competitivo sem investir muito, tendo em vista chegada do Yaris em junho, que também será hatch e sedã.

O destaque das novidades no Etios fica para a inclusão do controles de tração, de estabilidade e assistente de partida em rampas em todas as versões, com exceção da recém-criada X-STD, destinada a frotistas ou quem procura um carro mais em conta, já que custará R$ 47.270 sempre com ar condicionado e direção eletro-hidráulica de série.

A Toyota também confirmou que a versão Cross do Etios será descontinuada neste ano. Com isso a montadora abre espaço para a chegada da versão aventureira do próprio Yaris. Mesmo com a baixa demanda desse tipo de veículo, a Toyota insistirá na proposta de visual off road para fazer frente a outros modelos com esse perfil presentes em vários segmentos distintos como o Onix Activ, Honda WR-V, Jac T40, Fiat Uno e Mobi Way além do Renault Sandero.

Por fora pouca coisa mudou, agora o Etios ganha grade frontal preta, combinando com as novas máscaras negras dos faróis, que por sinal é o mesmo acabamento aplicado na lanterna. Atrás, nenhuma mudança foi feita tanto no hatch quanto no sedã.

adblock ativo