Saiba tudo sobre o Mustang 2018

O lendário Ford Mustang, atualmente na sua sétima geração, já quebrou muitos recordes em sua história; velocidade, vendas e consumo de combustível. Desta vez, o Mustang GT 2018 será o mais “rápido de todos os tempos”, segundo a própria montadora.

O carro que chega equipado com motor V8 de 5,0 litros e 466 cv de potência (na versão GT), acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 4 segundos, superando até mesmo o Porsche 911 Carrera. Para alcançar essa marca, o condutor deve utilizar o modo de direção “Drag Strip”, que torna as mudanças de marchas imediatas e suaves. O carro tem transmissão automática de 10 velocidades SelectShift e pneus customizados Michelin Pilot Sport 4 S, de tração mais eficiente, oferecidos no pacote Performance. A versão GT é a mais vendida no mercado americano, em 2018 a Ford promete mais eficiência e menor consumo de gasolina na onda do "menos é mais" sem abrir mão do motor V8 que hipnotiza os americanos.

O modo de direção “Drag Strip”, foi desenvolvido no Mustang 2018 para máxima aceleração e desempenho em pista reta. Ele é controlado basicamente pela transmissão e garante uma arrancada forte, eliminando o tempo geralmente perdido nas trocas com o câmbio automático. “Normalmente, perde-se tempo na troca de marchas, mas no modo ‘Drag Strip’ o torque do motor não cai quando fazemos a mudança. A nova transmissão garante torque e potência máximos constantes”, conta Carl Widmann, engenheiro-chefe do Mustang.

O motor que equipa o novo Mustang GT possui uma tecnologia de dupla alimentação, que une injeção direta de alta pressão a uma porta de baixa pressão para aumentar a potência. O modelo também dispõe de cinco modos de direção: normal, esporte, pista, “Drag Strip” e neve/pista molhada, com a opção de trocas por teclas no volante.

Este ano o Ford Mustang completa 53 anos. O modelo derivado do Ford Falcon, apresentado no final de 1964 foi ganhando o gosto dos entusiastas de automóvel desde o seu lançamento ao longo sete gerações, alternando entre sucesso e fracasso. No vai e vem do mercado o Ford continua mantendo excelente nível de vendas. Em 2016 foram 105 mil unidades fabricadas.

