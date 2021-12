Saiba tudo que o Ford Ka Freestyle oferece

Com 1 milhão de unidades vendidas desde que foi lançado, ainda nos anos 1990, o Ford Ka já teve 440 mil unidades fabricadas desde que a segunda geração chegou, em 2014. Aqui, ocupa a terceira posição do ranking da Fenabrave há um bom tempo fruto do preço atrativo para o segmento, que oferece na versão S, ar e direção elétrica, motor três cilindros 1.0 e agora banco do motorista com ajuste em altura, vidro elétrico dianteiro, alto-falantes, computador de bordo e porta-luvas iluminado por R$ 45.490.

A partir desta semana, a rede de distribuidores Ford oferece em regime de pré-venda o novo Ka Freestyle. Em destaque, visual off-road e inovações em conteúdo de olho nos consumidores que gostariam de ter um SUV ou um carro mais equipado. Na prática a nova versão antecipa o que poderia ser um facelift em toda a linha e que tornaria o carro ainda mais agressivo nas vendas.

Motor nacionalizado

No Ka Freestyle a Ford abre mão do motor Sigma 1.5 quatro cilindros de 110cv em favor do 1.5 Dragon de três cilindros, agora fabricado no Brasil, que rende 130/137 cv (gasolina/etanol) e trabalha associado ao novo câmbio MX65 de cinco marchas, que é 8kg mais leve em relação a versão antiga e tem dupla sincronização nas três primeiras marchas e na ré. O conjunto tem 16,1 kgfm de torque com etanol ou 15,3 kgfm com gasolina a 4.750 rpm.

Visual

Por fora a nova versão se destaca pelo visual que traz novos para-choques, formando a letra C capaz de cortar o desenho curvilíneo do carrinho. As rodas são aro 15 na cor cinza perolizado e interior traz painel emborrachado em dois tons. Os bancos em couro e tecido tem costura diferenciada e tecido do tipo canelado, com relevo alto e baixo.

No Freestyle, a conectividade ganhou o sistema Sync 3 compatível com vários aplicativos e com smartphones Apple Car Play e Android Auto. Há duas entradas USB no console central e a tela central fica ao alcance da mão e não distante como no caso do Fiesta.

Além da altura

Do lado de fora, o Ka Freestyle se destaca com 188mm de altura em relação ao solo (17mm a mais que a versão comum), outro diferencial que veio acompanhado por um conjunto traseiro mais rígido e bitola 30mm maior. O amortecedor tem novos batentes hidráulicos para aumentar o conforto do carro em situações mais extremas, segundo a Ford, que informou ainda ter reforçado a segurança desta versão que tem 6 airbags, controle de tração e estabilidade.

O novo Ka Freestyle automático é oferecido por R$ 67.990,00 o que o deixa fica muito próximo do preço do EcoSport de entrada, que tem o mesmo motor e câmbio manual. Para quem abre mão deste conforto, o Ka Freestyle tem preço de R$ 63.490,00.

Deixaremos as impressões ao dirigir para a versão impressa do caderno Autos, que sai toda quarta-feira no Jornal A Tarde.

