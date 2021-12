Saiba qual é o melhor tipo de alinhamento

Com o final do ano chegando, é comum os motoristas levarem seus carros para o serviço de alinhamento e balanceamento, afinal, segurança e estabilidade do veículo são essenciais para viajar sem preocupação. O alinhamento perfeito evita o desgaste desigual dos pneus, mantém o carro na trajetória da pista e evita que os componentes da suspensão tenham a vida útil reduzida.

Alinhar a direção é um procedimento necessário sempre que o motorista nota que ao manter o volante reto o veículo sai da trajetória ou quando nota que os pneus têm desgaste desigual. A falta de alinhamento é um mau sinal, e, no caso das péssimas vias brasileiras, sempre esburacadas, a necessidade de corrigir esse erro fica ainda mais frequente. No mercado existem três tipos de alinhamento: o manual, a laser e 3D, que está se tornando cada vez mais comum.

O alinhamento manual ainda é o mais comum e usa instrumentos balizadores que corrigem a trajetória dos pneus e da suspensão. Também é o mais usado porque tem o preço mais acessível. Ele é feito por canhões de luz que são fixados nas rodas, projetando um feixe luminoso em um painel que fica posicionado na frente do veículo, indicando o alinhamento das rodas em uma régua que mostra o ângulo de desvio. O valor médio para realizar este serviço em oficinas da capital baiana é de R$ 40.

No alinhamento a laser, o processo é idêntico ao manual. Sua principal diferença fica na troca dos canhões de luz por projetores a laser, o que dá mais rapidez e precisão milimétrica ao serviço. O preço médio do serviço é R$ 55, na capital.

Já no alinhamento 3D, o serviço realizado é bem diferente dos citados anteriormente. Um sensor lê a posição de um refletor instalado em cada roda e mostra na tela do computador o desenho em 3D de partes do veículo e a variação das medidas em relação ao padrão de fábrica, seguindo critérios da própria montadora. O valor é bem mais alto: R$ 100 em média.

Benefícios

O maior benefício de se manter o carro alinhado é a segurança do motorista e passageiros do veículo. O carro que tem qualquer desvio na direção pode perder a trajetória, sem falar no desgaste acelerado dos pneus e da suspensão, o que tornará o custo de um reparo bem mais alto. O alinhamento do tipo 3D, apesar de ainda pouco difundido, é o mais eficiente e deve ser a escolha correta do motorista no programa de manutenção. Além de tecnicamente superior, o alinhamento 3D tem parâmetros definidos pelos fabricantes, o que confere mais precisão e segurança.

O alinhamento deve ser feito a cada seis meses e sempre que o motorista perceber o carro "puxando" para um dos lados. Esse efeito é que prejudica a suspensão e causa avarias no pneu, nos conjuntos de bandejas, pivôs, braços entre outros. Uma dica fundamental é que o motorista esteja sempre atento ao trajeto e evite, o quanto possível, buracos, valetas, "tartarugas" e outros obstáculos que causem impactos na direção. Essas batidas é que causam prejuízos ao sistema de direção.

