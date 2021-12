Saiba quais são os pneus bons de trilha

A temporada de chuva parece não ter fim em Salvador. Desabamentos, alagamentos e engarrafamentos transformam a rotina da cidade. Para muitos, os dias se tornam péssimos. Ironicamente há quem torça para que o período chuvoso se perpetue por mais tempo. Esses 'malucos' são os trilheiros.

Para eles, chuva é significado de emoção e muita, muita adrenalina. Afinal, é a oportunidade ideal para pôr em ação os potentes motores debaixo do capô e testar a versatilidade dos pneus de seus carros.

Mas para que nada dê errado é preciso segurança e equipamentos adequados, principalmente quanto ao quesito aderência. Além do tradicional pneu HT (Highway Terrain), indicado basicamente para o uso no asfalto, há outros dois tipos à disposição dos trilheiros: os pneus AT (All Terrain ou "Todo Terreno") e o MT (Mud Terrain ou "Terreno lama") são as opções. "Os pneus, de acordo com as suas aplicações, podem ter diferentes desenhos, dimensões e compostos diferentes. Cada tipo de veículo possui uma homologação adequada de pneus, de acordo com o tipo de uso e necessidade", esclarece o gerente de produto da Pirelli, Marco Moretti.

Entre os trilheiros, o pneu Mud é uma unanimidade. É o preferido pelos amantes do off-road em geral. Um destes apaixonados pelo Mud é Eduardo Mittmann. Para o gestor ambiental, entre as diversas vantagens do pneu estão o formato e a praticidade. "Os Muds têm gomos espaçados impedindo que a lama fique grudada no pneu. Também possuem cravos laterais, sendo negativos e positivos, e mesmo os pneus estando com a lama colada na banda, os cravos laterais têm aderência ao solo", enumera Mittmann. Tantas singularidades acaba gerando diversos pontos positivos, entre eles a duração.

"Os pneus Mud são duráveis, mesmo em uso misto (alternando entre a estrada e a trilha), com o veículo alinhado e balanceado. Não à toa, a maioria dos trilheiros usa o Mud", destaca Marco Moretti. Entretanto, nem tudo são flores. O Mud também possui pontos negativos. Como há pouca borracha em contato com o piso - por conta dos sulcos - , a frenagem sofrerá um retardo maior.

Além disso, o movimento do pneu acima de 80 km/h resultará, por exemplo, num "zunido" devido à passagem do ar pelos gomos, que poderá incomodar o motorista. "Eu não me importo muito com isso", confessa Eduardo Mittmann.

Integrante do grupo 'Toyers do Brasil', Eduardo enaltece as potencialidades do pneu Mud. "É um pneu versátil. Em situações extremas, como num piso molhado, lameado, ou até mesmo, de areia fina, consegue desenvolver seu rendimento tranquilamente. Dias de chuva não são problemas e, sim, emoção para que tem pneus Mud e um (veículo) 4x4", sorridente diz Mittmann.

Asfalto x lama

Outro pneu também utilizado, mas sem a mesma frequência entre os trilheiros, é o AT (All Terrain ou "Todo Terreno"). Apesar de o seu nome deixar transparecer a ideia de que podem ser utilizados em qualquer tipo de terreno, na prática, não têm desempenho bom em trilhas, principalmente na mais pesada, sendo este seu grande ponto negativo.

"A 'vantagem' é que mesmo não tendo uma aderência tão grande quanto os MT ou Mud, os AT possuem uma aderência maior que os pneus Street, sendo recomendado para proprietários de veículos 4×4 que utilizam seus veículos mais na cidade", explica Marco Moretti, da Pirelli.

