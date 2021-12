Saiba quais são as melhores centrais multimídia do mercado

Repare nos comerciais de automóveis reproduzidos na televisão ou na internet. Longe dos atributos técnicos, o desenho e itens de tecnologia são destacados primeiro em prol de uma vida confortável a bordo. No segmento dos carros compactos, todas as montadoras oferecem a central multimídia como opcional e ela já é o item mais vendido.

Na hora de escolher o seu próximo carro zero quilômetro ou um usado fabricado mais recentemente, conheça nossa opinião sobre cada um desses equipamentos hoje fundamentais para melhorar a condução do veículo com uma boa dose de entretenimento. Avaliamos os modelos que equipam Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Fiat Argo, Toyota Etios, Chevrolet Onix e Renault Kwid, Sandero e Logan (o mesmo equipamento nos três modelos da marca).

Volkswagen Polo

Disponível no novo Polo, a central vem no Connect Pack, que custa R$ 2.600. É a mais elegante e completa, com fácil leitura e uso intuitivo, mas também a mais cara. Tem tela touchscreen de 8 polegadas, GPS, responde aos comandos de voz, tem sensor de aproximação, entrada USB, Bluetooth e conexão com Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Link. Up!, Fox e Gol não têm o mesmo sistema, mas usam o Composition Phone, que perdeu o GPS Maps+More e agora tem tela de cinco polegadas com botões, e funciona associado ao Smartphone com aplicativo próprio. Traz a funcionalidade dos mapas offline e tem conexão SD e USB, além de Bluetooth.

Ford New Fiesta

Em 2016 a Ford lançou o SYNC 3, seu novo sistema multimídia que ficou acessível, intuitivo e rápido. Com ele é possível usar o Android Auto e Apple CarPlay (neste o Waze não está disponível), e tem facilidades como o AppLink, que liga para serviço de assistência em caso de emergência. Com tela de 6,5 ou 8 polegadas, o sistema fica destacado do painel nos carros da marca, o que facilita a leitura, mas pode chamar atenção demais. Em 2017 chegou ao Fiesta, que corre atrás do espaço roubado pelo Novo Polo.

Fiat Argo

A central Uconnect 7 do Argo impressiona pela elegância e parece ter vindo de um modelo mais caro. A tela HD touch é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, que neste caso permite o uso do Waze, a conexão USB extra e Bluetooth. O preço é de R$ 2.300 e inclui volante multifuncional.

Chevrolet Onix

No carro mais vendido do Brasil, o sistema MyLink 2 impera na maioria dos modelos que saem das concessionárias e vem de série numa versão simplificada, chamada simplesmente de My Link. Fácil de usar, está longe de ser o melhor ou o mais rápido, mas é intuitivo e eficiente. O sistema de assistência OnStar, que é grátis no primeiro ano, permite desde reservar um restaurante a rastrear e bloquear o carro. Vem de série desde a versão LT, tem tela de 7 polegadas, e o MyLink 2 tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay, ampliando possibilidades de uso.

Toyota Etios

No compacto da marca japonesa, a central Toyota Play se destaca por ter TV digital, leitor de DVD, Bluetooth e GPS. Não é tão intuitiva e os comandos sensíveis ao toque por vezes travam durante o uso. A portinhola lateral da entrada USB e SD são ponto de atenção e poderia dispensar o compartimento difícil de abrir. Vem de série, mas só a partir da versão XLS.

Renault Kwid, Sandero e Logan

O MediaNav 2.0 justifica seu nome ao ter melhorado com o tempo em relação às primeiras versões. Em poucos toques é possível ajustar qualquer comando em uma tela simples, mas também intuitiva. Tem navegador próprio, entrada USB e Auxiliar e também Bluetooth. Além disso traz recomendações para reduzir o consumo (Eco Coaching) com pontuação.

