Saiba quais são as contas a pagar do seu veículo

O preço que o dono de um Volkswagen Gol 1.0 2012 irá pagar neste começo de ano será de R$ 2.836,05. O valor é do seguro do veículo somado ao do IPVA e do DPVAT. Mas há outros gastos, como o da manutenção periódica do carro, que fica entre R$ 200 e R$ 500, a depender do modelo e do tipo de serviço.

O custo do seguro do Gol fica em R$ 2.109,35 e, de acordo com o cálculo do especialista em gestão de riscos e contratos de seguros patrimoniais, Inálvaro Soares, é melhor pagar o seguro do que arcar com custos inesperados de uma colisão com envolvimento de terceiros, por exemplo. Aí, o prejuízo pode ser ainda maior, acima dos R$ 5 mil.

O especialista baseou-se nos preços médios das seguradoras locais em uma cobertura básica, que cobre colisão, incêndio e furto ou roubo. O carro seria guardado nas ruas da Pituba, e usado pelo proprietário, do sexo masculino, com idade entre 22 e 59 anos e sem pontos na carteira, para ir ao trabalho e à faculdade à noite.

Além disso, o automóvel não teria itens de segurança, como alarmes, localizadores ou travas.

Caso o condutor tivesse de 18 e 21 anos, o preço subiria para R$ 3.059,12. Já se ele tivesse mais de 60 anos, seria R$ 1.987,55.

No caso da revisão do carro, Classiautos pegou como exemplo o Novo Uno. Em sua primeira manutenção, com 7.500 km, é feita a troca do óleo e do filtro, por R$ 154. A segunda, com 15.000 km, sai por R$ 174 e adiciona ainda o filtro de ar e de combustível. A terceira, com 22.500 km, custa R$ 207, só com a troca do óleo e do filtro.

Há também outras manutenções, como a troca de pneus. No caso do Novo Uno, há dois tipos de largura: a de 165 sai por R$ 220; com o jogo de quatro pneus, R$ 880; a de largura 175 custa R$ 285, com valor de R$ 1.140 para os quatro pneus. Para a troca da pastilha de freio do veículo, o preço é de R$ 299.

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem a opção de dividir em até três vezes, sem desconto. Mas se o proprietário do carro quiser garantir o abatimento, pode ser duas formas: o de 10% é para quem optar pela pagamento em cota única até 28 de fevereiro; já o de 5% é concedido para a quitação integral no dia do vencimento da primeira cota do IPVA, que varia de acordo com o número final da placa.

O imposto é calculado baseado no valor venal do veículo, que é multiplicado pela alíquota - 3% para automóveis movidos a diesel; 2,5% para automóveis movidos a outros combustíveis e flex; e 1% para ônibus, caminhões, triciclos e motos. Ainda na conta de quanto um dono de um VW Gol 1.0 2012 irá gastar, o IPVA fica em R$ 621,05. No caso do Toyota Hilux SW4 a diesel, o imposto pula para R$ 3.961,92.

Outro pagamento é o DPVAT). Para carros particulares e táxis, custa R$ 105,65. Já o de motos e triciclos sai por R$ 292,01. Vans, ônibus e micro-ônibus custam R$ 247,42. E o imposto de motos, vans, micro-ônibus e ônibus tem a opção de ser parcelado em até três vezes.

Orientações aos donos de veículos

Golpe

Antes de contratar um seguro, é bom conferir se ele está habilitado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), por meio do site do órgão. Já há associações que oferecem "garantias" sem estar habilitadas, o que pode ser considerado fraude, e o proprietário ter o contrato negado

Adicionais

Existem coberturas que podem ser incluídas por pequenos valores na apólice do seguro, entre elas: troca de pneu, assistência 24 horas, carro reserva em casos e acidente por até 30 dias e limpeza geral e higienização do veículo para o caso de alagamento

Licenciamento

Para que o carro seja considerado licenciado, é necessária a quitação do IPVA, do DPVAT, de multas de trânsito e da taxa de licenciamento. Qualquer pessoa pode pagar o licenciamento total, desde que tenha o número do Renavam do veículo.

