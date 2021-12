Saiba quais as versões do Jeep Compass que mais desvalorizam

Lançado no final de 2016, o Compass não demorou muito para conseguir a primeira colocação entre os SUV's médios mais vendidos, em 2017 foram 49.196 veículos emplacados, deixando para bem longe Hyundai All New Tucson, Audi Q3, Kia Sportage, e também os compactos como Jeep Renegade, Honda HR-V e Nissan Kicks. O modelo produzido na fábrica de Goiana (PE), já vendeu em 2018 28.198 unidades no primeiro semestre. Com quase 80 mil unidades vendidas desde o lançamento, já começam a surgir unidades seminovas nas concessionárias.

Mas como está a desvalorização do sucesso Jeep médio? A KBB Brasil fez uma pesquisa e levantou qual é a versão mais desvalorizada do Compass e também qual menos desvaloriza. Ainda Honda HR-V seja o SUV que menos perde valor no mercado brasileiro, o levantamento inclui somente o líder Compass em suas versões.

A análise da KBB comprova o fenômeno visto em outros modelos do segmento. As versões menos equipadas e com motor mais fraco são as que mais perdem valor, enquanto modelos diesel, com tração 4X4 e modelos mais equipados, perdem menos. Atualmente a versão de entrada, a Sport 4X2 (motor 2.0 Flex 16V com câmbio automático) custa R$ 109,9 mil e a versão mais cara é a Trailhawk (motor turbodiesel 2.0 4X4 com câmbio automático), vendida ao preço sugerido de R$ 168,9 mil.

O levantamento da empresa mostra que as séries especiais, como a Night Eagle 4x4, que já não é mais comercializada, é a melhor opção em termos de desvalorização. No primeiro ano, ela perde apenas 7% do valor. No segundo, 12,6%.

Considerando as versões que podem ser compradas na concessionária, a que menos perde o valor é a Trailhawk 4x4, que perde apenas 11,2% no primeiro ano e 16,6% no segundo ano de uso. Agora falando da versão que mais desvaloriza no mercado; Sport 4x2, com queda de 16,4% do valor no primeiro ano e 21,4% no segundo.

Confira abaixo a tabela completa de valores e taxas de desvalorização, de acordo com as versões do modelo segundo a KBB Brasil.

