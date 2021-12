A Fiat lançou nesta quarta-feira ,31, o Argo, após uma campanha de marketing que envolveu carros camuflados e teasers.



Substituto de Punto e paulatinamente do Palio (por ora apenas as versões mais caras saem de cena), o Argo já está à venda nas seguintes versões:



Drive 1.0: R$ 46.800

Drive 1.3: R$ 53.900

Drive 1.3 GSR (automatizado): R$ 58.900

Precision 1.8: R$ 61.800

Precision 1.8 Auto: R$ 67.800

HGT 1.8: R$ 64.600

HGT 1.8 Auto: R$ 70.600



Entre os principais equipamentos (de série e opcionais), o hatch traz central multimídia de sete polegadas, airbags frontais e laterais, sistema Isofix de fixação de cadeirinhas infantis, direção com assistência elétrica, entre outros. Os planos são audaciosos para o compacto que pretende ser o modelo mais vendido do mercado em seu segmento, de olho na liderança do Chevrolet Onix e do Hyundai HB20.



A TARDE Autos participa do lançamento do Fiat Argo e prepara uma matéria sobre as impressões ao dirigir o carro, detalhes e configurações para a próxima edição impressa e online.





Interior do Fiat Argo HGT 1.8 AT6

Saiba o preço do Fiat Argo, substituto de Punto e Palio

