Saiba identificar as reclamações do seu carro

Ruídos, apitos, rangidos e trepidações. Apesar de transmitir incômodo aos motoristas, os barulhos que surgem de diversas partes do veículo precisam ser levados a sério. E a melhor forma de saber o que está acontecendo com o carro é identificando os sinais emitidos por ele no dia a dia. Ainda assim, alguns motoristas não se atentam para os ruídos e não buscam saber de onde eles vêm. O resultado são prejuízos e dinheiro gasto com uma situação que poderia ser evitada. Os barulhos na maioria das vezes surgem de peças danificadas, gastas ou até mesmo pela vibração normal e torção da carroceria ao longo de muitos quilômetros rodados. Por mais que o ruído seja pequeno, é importante verificar a sua origem como uma forma de evitar problemas mais graves no futuro.

Prevenção

A falta de acompanhamento da manutenção veicular também é um fator predominante quando surge algum tipo de barulho no automóvel. De modo geral, os motoristas ainda encontram dificuldades em saber o que está acontecendo com o seu carro. No entanto, algumas características facilitam o reconhecimento da origem do problema.

Um exemplo disso são os ruídos que podem surgir com um som parecido com o de um "grilo". Na maioria das vezes, este barulho pode estar no motor do carro e em específico nas correias. Em caso de desgaste e validade vencida, a correia dentada ou do alternador pode entrar em atrito com peças de metal. Alguns motoristas se enganam, pois os ruídos de correia aparecem quando o motor está frio e, conforme esquenta, a dilatação atenua o ruído. Caso o problema não seja identificado a tempo, as circunstâncias podem ser gravíssimas para o motor e também para a integridade física do motorista. Por isso, a melhor forma de descobrir a origem de um ruído é procurando uma oficina especializada.

O estudante Leonardo Silveira, 25 anos, é dono de um New Fiesta 2012-2013. Durante o período de garantia, ele sempre levou o veículo para realizar as revisões na concessionária. Entretanto, em um determinado período o estudante parou de acompanhar a manutenção do automóvel e começou a escutar um barulho de dentro do motor e, mesmo assim, continuou rodando por um período de três meses. O resultado foi um prejuízo que estava fora do seu orçamento. "Eu nunca imaginava que poderia ser a correia dentada. Conforme o tempo foi passando, percebi que o carro não estava bom. Após isso, procurei um mecânico de minha confiança para avaliar o carro e descobri que o problema já estava em um grau muito preocupante. Gastei R$ 800", disse o estudante.

De acordo com o mecânico especializado em ruídos, Jean Mendes, o motorista deve ficar atento aos barulhos e estado do veículo. Ele destacou que, em alguns casos, os problemas podem se agravar rapidamente. "Todos os dias recebo clientes preocupados com os ruídos dos veículos e outros que já trazem o carro com o problema avançado. É importante ressaltar que, por mais que o barulho seja simples, o motorista deve imediatamente procurar um serviço especializado para avaliar o automóvel de uma forma completa", ressaltou o mecânico.

Segundo o coordenador técnico do Centro de Experimentação e Segurança Viária da Mapfre (Cesvi-Mapfre), Gerson Burin, os principais ruídos dos veículos estão relacionados a componentes da suspensão, pneus, sistema de freio e correias. "Nos casos dos pneus, o barulho pode ser perceptível com o carro em movimento e alerta para irregularidades ou pressão inadequada. O sistema de freio também é um ponto muito importante. Em caso de desgaste, a pastilha emite um apito forte e indica a vida útil da peça", pontuou. Em relação às correias dentadas, Burin relatou que cada marca de veículo possui um determinado prazo para substituição. "Caso a correia venha partir, a chance de dano no motor é certa e pode afetar válvulas, cabeçotes e pistão. Ela deve ser trocada juntamente com o tensionador", disse o coordenador técnico.

Além disso, os ruídos também podem surgir em outros locais, como limpadores de para-brisa, escapamento, encaixe das portas e janelas, vidros, soldas da lataria, rolamento das rodas e sistema de direção. "A manutenção correta e dentro dos prazos é essencial. Isso pode ajudar a evitar uma série de problemas e um reparo muito mais caro", afirma Burin.

Sinais facilitam o reconhecimento da origem do problema e podem evitar futuras dores de cabeça

