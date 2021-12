S7 esbanja performance

A alemã Audi é famosa pelos sedãs de luxo mundo afora. Deles, surgem "pérolas" envolvidas em tecnologia com roupagem esportiva. É o caso do S7, modelo derivado do sedã A7 e que traz, entre os seus atributos mais esportivos, visual arrojado e um conjunto motriz que surpreende quem gosta de velocidade e alta performance.

O Audi S7 Sportback desembarca com preço sugerido - R$ 500 mil - que combina com seus 420 cavalos do novo motor 4.0 V8 TFSI, com oito cilindros em "V", quatro válvulas por cilindro, comando variável de válvulas, dois turbos, acelerador eletrônico e injeção direta de combustível. Tem ainda Audi Cylinder on Demand, sistema que desliga quatro cilindros conforme a necessidade do motor, que funciona em sintonia com câmbio S tronic de sete velocidades, com sistema de dupla embreagem, e tração permanente Quattro.

O novo S7 supera logo as expectativas na primeira pisada no acelerador. A reação do S7 mais parece um coice no motorista, e seus 420 cavalinhos "gritam" na faixa de giros entre 5.500 e 6.400 rpm. O torque de 550 Nm bate logo na faixa dos 1.500 giros, atingindo a máxima a 5.200 rpm.

O S7 é um sedã-cupê de quatro portas com acabamento nas soleiras em estilo S, capa em alumínio nos retrovisores, teto solar, spoiler traseiro, suspensão recalibrada e rodas de liga leve de 19" em pneus 255/40. Há detalhes em couro na alavanca do câmbio e no volante multifuncional, com borboletas para trocas das marchas atrás da direção.

Para esnobar ainda mais, o S7 Sporback vem com ajustes elétricos nos bancos, ar de quatro zonas, som Bose surround, multimídia de conectividade e navegação com tela sensível ao toque e itens de segurança e de tecnologia - night vision (detecta pedestres à noite a uma distância de até 90 metros), head up display - com informações no parabrisa - e controle eletrônico de estabilidade.

O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil. Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos.

