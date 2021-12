S10 ganha versão topo da gama High Country

A S10 é referência entre os picapeiros em todo o Brasil. Lançada em 1995, a picape da Chevrolet tem uma façanha imbatível: é líder de vendas desde o seu lançamento e por longas duas décadas. A fórmula do sucesso é sempre manter a picape bem atualizada na parte mecânica e, principalmente, no visual e no pacote de equipamentos disponíveis das suas versões no mercado nacional.



Aproveitando o boom do agronegócio e driblando assim a crise econômica brasileira, a Chevrolet apresentou quatro versões da picape S10 (Freeride CD, Advantage cabine simples, Chassi Cab e a top High Country).

Inicialmente, chegam a configuração S10 Freeride - com cabine dupla e câmbio manual de seis marchas acoplado ao motor 2.5 EconoFlex, de 206 cavalos de potência e 27,3 kgfm de torque máximo - e a mais equipada S10 High Country, com visual esportivo e motor 2.8 turbodiesel, de 200 cavalos de potência e 51 kgfm de torque, tração integral 4x4 com seletor eletrônico e câmbio automático de seis velocidades. As outras somente a partir de agosto.



Mercado

No acumulado de janeiro a junho de 2015, a Chevrolet conseguiu emplacar 19.023 unidades da S10, representando 30,21% das vendas das picapes médias, ficando à frente da Toyota Hilux (16.611), Ford Ranger (9.669), Mitsubishi L200 (7.872) , Volkswagen Amarok (6.313) e Nissan Frontier (com 2.633 unidades).

Com o surgimento de novos modelos, como a Renault Oroch e a picape da Fiat, a Chevrolet não quer dar moleza para os rivais. Assim, incluiu as inéditas Freeride, Advantage, Chassi Cab e a topo da gama High Country no portfólio da S10.

A nova versão S10 High Country sai por R$ 163.800 e valoriza o visual para entrar na garagem dos donos das fazendas pelo Brasil afora.

A Chevrolet estreia a cor vermelha. Além disso, a S10 High Country incorpora ainda itens exclusivos, como santantônio, capota marítima na caçamba, pneus de perfil 265/60 R18 com rodas de liga leve e pintura em duas tonalidades, além de lanternas traseiras de LED. Para valorizar o visual, a picape vem com proteção de para-choque dianteiro, rack de teto, faixa cromada nas laterais, grade ao estilo colmeia e logo da versão na traseira.

Baseada na S10 LTZ, a High Country possui cabine dupla, motor 2.8 Turbodiesel, transmissão automática de seis velocidades e sistema de tração 4x4, com seletor eletrônico no console central. Seu conjunto motriz gera 200 cavalos de potência a 3.600 giros e torque máximo de 51 kgfm a 2.000 rpm, sendo que 90% já disponíveis na faixa dos 1.700 rpm.

Classiautos conferiu todas as qualidades da S10 High Country nas pistas de asfalto e off-road do Campo de Provas da Cruz Alta, em Indaiatuba. Em um dia chuvoso, andamos em trilhas com lama para testar a força da tração 4x4, com direito a usar o seletor das marchas na reduzida. A S10 High Country transmite disposição para as mais duras trilhas e estradas nas fazendas. Mas é dócil também e oferece boa dirigibilidade na vida urbana.

A Chevrolet destaca, entre os itens dispostos, os novos bancos em couro, acabamento em duplo tom com coluna central destacada em preto brilhante no painel, além de ar-condicionado automático digital e o moderno sistema multimídia MyLink, com conectividade e uma câmera de ré para auxiliar as manobras de estacionamento. É um pacote de conforto ao estilo do SUV Trailblazer. A capota marítima na picape, por sua vez, garante uma proteção maior na caçamba - que oferece espaço de sobra para transportar 734 kg de carga ou 4.800 kg de peso bruto total. Assim, mostra-se que é boa de estrada e na roça também.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

