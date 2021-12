S10 dá gás ao motor para garantir reinado

Quando foi lançada no Brasil, em junho de 2012, a reestilizada picape Ranger chegou com as credenciais de possuir o motor mais potente do segmento - um 3.2 Turbodiesel de 200 cavalos. Tal reinado acabou deposto pouco mais de dois anos depois. Foi o período que a Chevrolet precisou para "virar" esse jogo entre cavalos de força, com a picape S10.

Primeiro a Chevrolet igualou os números de seu concorrente, aumentando a potência do motor 2.8 Turbodiesel da S10 de 180 para 200 cavalos, após atualizações mecânicas feitas em 2013.

Agora, a marca da gravata dourada equipa sua picape com um novo propulsor, o 2.5 Ecotec flex, que despeja 206 cavalos de potência e 27,3 kgfm de torque (quando abastecido com etanol) - superando até mesmo os motores alimentados por diesel de seus concorrentes.

O modelo que chega mais perto desta marca recorde é a Mitsubishi L200 Triton HPE flex. Seu motor 3.5 V6 24V chega a 205 cavalos, também quando abastecido com etanol. O inédito 2.5 Ecotec substitui, nas versões LT e LTZ da S10, o antigo propulsor 2.4 Flexpower (de 147 cavalos), que permanece equipando a versão de entrada LS. O motor 2.8 Turbodiesel segue sendo ofertado.

Mesmo design

Em primeira mão e mais uma vez com exclusividade, Classiautos testou a picape S10 com o inédito motor 2.5 Ecotec. O veículo não passou por alterações no visual, mantendo o design de sua última remodelação, ocorrida no início de 2012.

Em relação a rivais como a Ranger, L200 e Hilux, a S10 fica devendo no quesito design interior. Os mostradores do painel têm um aspecto retrô, parecidos com os das caminhonetes dos anos 1980, destoando da parte central da cabine, onde fica o ar-condicionado digital com controle eletrônico de temperatura. Entretanto, o conforto a bordo não foi esquecido, tanto para o motorista quanto para os demais ocupantes. Os bancos são revestidos em couro e têm vidros elétricos nas quatro portas.

Apesar da maior potência, o motor flex não transmite tanto barulho ao interior da cabine quanto outros propulsores a diesel. Conforme a montadora, o habitáculo recebeu um novo pacote de isolamento acústico.

O modelo testado é ofertado apenas com transmissão manual de seis velocidades. Os engates são longos e não são um exemplo de precisão. Motoristas habituados a trocas ágeis de marcha podem se incomodar um pouco com o funcionamento da manopla. Para ligar o motor, o condutor deve estar sempre com o pedal da embreagem acionado.

A S10 LTZ 2.5 4x4 tem preço inicial de R$ 103.700. O pacote de itens inclui ainda faróis tipo projetor, lanterna de LED, rodas aro 17, sensor de estacionamento, navegador por GPS, volante multifuncional, rack de teto, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em aclives e controle de velocidade de declives, câmera de ré e sensores traseiros de estacionamento.

