S10 bate Frontier em conforto e desempenho

Se é verdade que as minivans mataram as peruas, e agora os SUVs têm dizimado o mercado de minivans e hatches médios, é também procedente que não há no horizonte tipo de automóvel que venha substituir as picapes. Nos últimos cinco anos, suas vendas cresceram 30%.

Por isso a renovação no segmento é constante. As últimas novidades vêm de Nissan e Chevrolet. A marca japonesa lançou a terceira geração da Frontier no início do ano. Projeto global, é fruto de uma aliança que também envolve Mercedes-Benz e Renault – que terão, respectivamente, Classe X e Alaskan em suas gamas.

Já a S10 passará em 2016 por uma renovação contundente, que se não fizeram dela um produto totalmente novo, ao menos melhoraram a vida de quem usa o utilitário para trabalhar ou apenas para lazer. Além do visual atualizado, recebeu direção elétrica e sistema multimídia de ultima geração.

No final de julho, entrou na linha 2018 com um equipamento (batizado de centrifugal pendulum absorber) destinado a reduzir a vibração típica dos motores a diesel, capaz também de melhorar o consumo de combustível em até 13%.

Interior do Nissan Frontier

Interior do Chevrolet S10

Quem leva?

Talvez tenha depositado expectativas demais sobre a Frontier, por ser um projeto mais moderno do que a S10. Ao abrir a porta traseira para fixar uma cadeira de transporte infantil, a primeira decepção: onde estão os ganchos do sistema Isofix – que, aliás, será obrigatório para todos os carros novos a partir de 2020?

Nenhuma das duas traz ajuste de profundidade da direção. Porém, soa mais grave não encontrá-lo na Frontier, concebida numa época em que esse importante recurso de ergonomia é imperativo. E se manobrar um carro de mais de cinco metros não é tarefa simples, a S10 ameniza o exercício ao trazer assistência elétrica da direção, que na Frontier é hidráulica.

No utilitário da Nissan, os bancos ao menos são mais confortáveis, e a posição de guiar é mais semelhante à de um carro de passeio. Mas daí chegamos à central multimídia, que é mais bonita e intuitiva na S10. Em espaço e acabamento, as duas se equivalem.

Equipada com um motor 2.3 biturbo, de 190 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, a Frontier ainda reage mais vagarosamente às investidas no acelerador. Embora com sete marchas, seu câmbio é mais indeciso do que o da rival, de seis marchas. Este dosa melhor os 200 cv e 44,9 kgfm de torque do 2.8 litros.

A Frontier leva vantagem no comprimento da caçamba: 1,51 metros, ante 1,49 m da S10.

Vendida apenas na versão LE, de R$ 166.900, a Frontier perde a chance de se tornar uma das referências do setor. Embora mais cara (R$ 171.990 na versão LTZ), a S10 leva a melhor nesse comparativo.

